Alpine, Ricciardo ile de görüşmüş

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Alpine, Fernando Alonso'nun takımdan ayrılması ve Oscar Piastri'nin de 2023 yılı için McLaren'a geçme kararı almasıyla, zor bir durumun içerisine düştü.

Takımın yeni bir pilota ihtiyacı vardı ancak önemli isimler zaten 2023 için başka takımlarla kontrat yapmıştı.

Takım Nyck de Vries, Antonio Giovinazzi ve genç yeteneği Jack Doohan ile neler yapabileceklerini görmek adına Macaristan'da özel bir test gerçekleştirdi. Ayrıca Pierre Gasly için Red Bull ile görüşürken, Daniel Ricciardo ile de temas halindeydiler.

Sonunda takımın tercihi Gasly'den yana oldu.

Ricciardo ile görüşüp görüşmedikleri sorusuna yanıt veren Szafnauer, "Evet, başlangıçta aralarında Daniel'in de bulunduğu birkaç pilotla görüştük. Pierre bizim belirlediğimiz kriterlere uyuyor: Tecrübeli, hızlı ve genç."

"Dolayısıyla bu durum bizim için netleşince listemizi daha da daralttık." dedi.

Macaristan'daki testin amacı sorulduğunda Szafnauer, "Bilirsiniz, bu testler çok önceden planlanıyor ve dediğim gibi listemizde olmasına rağmen Pierre'le ilgili durum tam net değildi."

"Çünkü baktığımızda Pierre'in 2023 için anlaşması vardı ve yeteneklerini değerlendirmek üzere bu üç ismi (Giovinazzi, De Vries ve Doohan) Budapeşte'de teste çıkardık. Hepsi de harika bir iş yaptı. Budapeşte testinden çok şey öğrendik." dedi.

Takımın elinde De Vries ile anlaşma fırsatı da vardı.

Szafnauer, Hollandalı sürücü sorulduğunda, "Nyck de harika bir iş yaptı. Gerçekten çok profesyoneldi ve Formula 1'de olmayı hak ediyor. Hemen çok hızlıydı ve çok iyi geri bildirimler sağladı. Anlaşmadan ötürü Nyck ve AlphaTauri'yi tebrik ediyorum." dedi.