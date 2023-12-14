Alpine: "Renault motorunu rakiplerle aynı seviyeye getirmek için zaman kalmadı"

Renault'nun Viry'deki aktarma organları departmanı, geçen yılki RE22 motoruyla, teknik özellikleri dondurulmadan önce performans kazanabileceği ve ardından gerekirse FIA onaylı düzeltmelerle dayanıklılık sorunlarıyla başa çıkabileceği temelinde risk aldı.

Ancak 2023'te RE23'ün rakipleri Honda, Mercedes ve Ferrari'nin yaklaşık 20-30 beygir gerisinde kaldığı açıktı.

FIA'nın desteğiyle, bu yaz Renault'yu 2024 ve 2025'teki mevcut düzenlemelerin son iki yılında diğer üreticilerle aynı seviyeye getirecek bir güncelleme programına destek almak için çaba sarf edildi.

Ancak bu stratejiden vazgeçildi ve Renault önümüzdeki iki sezon için açığını kabul ederek tüm odağını 2026 düzenlemeleri için yeni bir motor geliştirmeye çevirdi.

Motor açığının takımın şasi tarafı için sinir bozucu olup olmadığı sorulduğunda Harman, "Sinir bozucu olduğunu söyleyemem."

"Denediğimizi düşünüyorum, bence bu tür şeyleri denememiz önemli. Sonuçta güç ünitesini istediğimiz yere koyabilecek teknolojiye ve kapasiteye sahibiz, sadece RE22'de zamanımız tükendi."

"O motor konusunda çok cesur davrandık. Tamam, olmasını istediğimiz yerin biraz gerisindeyiz ancak eskiden çok daha gerideydi ve büyük bir adım attık."

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images Jack Doohan, Alpine A523

"Aldığımız riskten daha fazlasını alamazdık, ve sonuçta şu anda odaklanmamız gereken başka bir güç ünitesi olduğunu da belirtmek önemli. Bu ekip için büyük bir odak noktası ve geleceğimizi orada görüyoruz."

"Sanırım sonunda sadece geleceğe odaklanma kararı aldık. Önümüzdeki iki yıl boyunca bu güç ünitesinin kayıplarının bir kısmını ortadan kaldırmaya çalışacağız ve düzenlemeler dahilinde yapabileceğimiz her şeyi yapacağız." yanıtını verdi.

Harman, ekibin 2023'te A523'ü yüksek hızlı pistlerde optimize etmek için her zaman yeterince çaba göstermediğini kabul etti.

"Hepiniz rakamları gördünüz, sahip olduğumuz deltayı belirttik."

"Bu sadece güç ünitesi açığıyla ilgili değil. Monza'ya ve orada nasıl performans gösterdiğimize bakarsak, bizim için iyi bir hafta sonu değildi."

"Oraya gitmeden önce güç ünitesinin performans deltasını biliyorduk ama bu konumda olmayı beklemiyorduk."

"Bu da size güç ünitesini tamamlamak ve ondan en iyi şekilde yararlanmak için şasi tarafında yeterince şey yapmadığımızı gösteriyor. Bu aslında Las Vegas için öğrendiğimiz bir şey."

"Elbette bazı ödünler vermek zorundayız, çünkü aracı farklı bir bölgeye göre yeniden optimize etmemiz gerekiyor. Bence yapılabilecek çok şey var. Güç ünitesinin baskın olduğu bazı pistlerde yeterince başarılı olduğumuzu düşünmüyorum."