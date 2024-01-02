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Alpine: "Red Bull'u, onları kopyalayarak yenemeyiz"

Alpine teknik direktörü Matt Harman, 2023 araçlarını kopyalayarak lider Red Bull'u geçemeyeceğini ve bunun yerine kendi gelişim yolunu izlemesi gerektiğini söylüyor.

Adam Cooper
Editör Adam Cooper
Yayın tarihi
Sergio Perez, Red Bull Racing RB19, Esteban Ocon, Alpine A523

Harman, Alpine'in Red Bull'un aracını 2023'te bu kadar rekabetçi kılan şeyin ne olduğunu çok iyi anladığına ve diğer araçları neyin hızlı yaptığını bildiğine inanıyor.

Bununla birlikte, bu bilginin sadece takımın kendi yönü için ilham kaynağı olması gerektiğinde ısrar ediyor.

Harman, RB19 için, "Aracı ve ne yaptıklarını oldukça iyi anladığımızı düşünüyoruz. Ayrıca bence griddeki diğer araçlardan bazılarını da anladık."

"Orada gerçekten ilginç gelişmelere sahip başka harika araçlar da var. Önemli olan sizin ne yaptığınızı ve onların ne yaptığını anlamaya çalışmak."

"Sadece o insanları takip edersek, asla onların önünde olamayız. Bu insanlardan ilham almalıyız ama kendi yolumuzu da takip etmeliyiz." dedi.

Tüm takımlar, 2025'teki araçlarının temelini oluşturacak araçlar yaratmak zorunda oldukları için bu sezona girerken ekstra bir zorlukla karşı karşıya. Bunun nedeni, 2026 için tamamen yeni kuralların geliştirmenin odak noktası haline gelmesi ve finansal ve aerodinamik test kaynaklarını tüketmesi.

Takımlar gelecek yılın başına kadar 2026 için aero testlerine başlayamazlar, ancak mekanik çalışmalarda herhangi bir sınırlama yok.

Harman, "Bence önemli olan etrafınızda gördüğünüz araçların ötesine bakmak."

"İnsanların halihazırda gördükleri bir araçla ortaya çıkarsak, 2025'e geldiğimizde bu çok eski olacaktır."

"Gördüklerinizden ilham almak gerçekten önemli. Ancak bize iki yıllık bir ufuk kazandırması için bunun çok ötesini hedeflememiz gerekiyor." dedi.

Matt Harman, Technical Director, Alpine F1

Fotoğraf tarafından: Alpine

Matt Harman, Teknik Direktör, Alpine F1

Harman, A523'ün temel mimarisinin, takımın geçen sezon planlanan bazı gelişmeleri takip edemeyeceği anlamına geldiğini kabul etti.

"Şasi ve süspansiyon taşıyıcısı ya da ana kasa dediğimiz şey, hacim açısından bize biraz sorun çıkardı."

"Sadece diğer araçların IP'leri açısından değil, kendi fikirlerimiz ve kendi geliştirmelerimiz açısından da bizi biraz sınırlıyordu."

"Sezonun ilerleyen dönemlerinde yapmamaya karar verdiğimiz bir zemin güncellememiz vardı ve bu performansı gelecek yılın aracına ekledik. Çünkü bu araçtan tam performans alabilmek için biraz daha fazla hacme ihtiyacımız vardı ve o araç için buna sahip değildik."

Harman, A523'ün üzerine inşa edilebilecek bazı güçlü yönleri olduğu konusunda ısrar etti: "Bence aracımızda gerçekten güzel şeyler var. Bu konularda alçakgönüllü olmaya çalışıyoruz. Tam olarak olmak istediğimiz yerde olmadığımızı biliyoruz ve iyi olduğumuzu düşündüğümüz şeylerden değil, daha iyi olmamız gereken şeylerden bahsetmek istiyoruz."

"Dürüst olmak gerekirse, iyi olduğumuzu düşündüğümüz konularda gösteriş yapmaktansa, neyi daha iyi yapmamız gerektiğine odaklanmayı tercih ederim!"

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