Alpine: "Red Bull'a verilen ceza yeterli çünkü aşım büyük değil"

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Red Bull, 2021 bütçe sınırını aştığı gerekçesiyle 7 milyon dolar ceza aldı ve %10'luk rüzgar tüneli kısıtlamasına maruz bırakıldı.

Fanların büyük kısmı bu karardan memnun değil ve daha büyük yaptırımlar istiyor. Ancak Alpine patronu Otmar Szafnauer, kararın ve verilen cezanın doğru olduğu görüşünde.

Szafnauer, "Cezanın ihlale uygun olduğuna inanıyorum. FIA'nın basın bültenlerinde gördüğüme ve Christian Horner'ın basın toplantısında duyduklarıma bakılırsa Red Bull, bütçe sınırını biraz aştı."

"Ancak aşım, aşımdır çünkü bir aracınız yönetmeliklerin izin verdiğinden sadece 0,5 kg daha hafifse, hemen diskalifiye olursunuz. Ancak cezanın gayet normal olduğunu düşünüyorum, tüm prosedürler takip edildi ve FIA ile Red Bull'un anlaşmaya varabilmiş olmasından dolayı mutluyum. Artık yola devam edebiliriz."

"Aerodinamik çalışmalar üzerindeki %10'luk kesinti çok ciddi olmasa da takımın çalışmalarını etkileyecektir. Yine de çok fazla zarar göreceklerini düşünmüyorum."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 Fotoğraf: Erik Junius

"Ayrıca şunu da görmüş olduk: Muhasebeyi ne kadar düzgün tutarsanız, bütçe sınırına o kadar yaklaşabilirsiniz. Böylece, hesaba katmadığınız bir şey olabileceği ya da bir şeyin sınırı aşmanıza yol açabileceği konusunda endişeniz olmaz."

"Ancak tüm bu süreçler yeterince düzenlenmemişse, bunları net şekilde anlamadıysanız, oldukça büyük bir fark bırakmanız gerekiyor. Böylece harcama artsa bile bütçe sınırını aşmamış olursunuz. Alpine'de de işler aynen böyle yürüyor."

"Yavaş yavaş tüm nüansları kavrayacağız, kendimizi daha rahat hissedeceğiz ve bütçe sınırını olması gerektiği şekilde uygulayacağız. Ancak şu anda birkaç milyon aşağıdayız çünkü aşımı önlemek için yeterli boşluk bırakmak istedik."

"Umarım gelecek yıl bu tür hikâyeler yaşanmaz. Hatalar insanların doğasında vardır, istemeden de olsa oluyor, bu nedenle geçen yıl bilinçli olarak rahat uyumak için yeterli boşluk bıraktık. Belki başka takımlar da aynısını yapmıştır." dedi.