Alpine: "Rakiplerimizin fırsatçılığından dolayı Gasly'nin ceza puanları silinmedi"

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Gasly, geçen yıl 10 ceza puanına sahipti, bu da yarış yasağı sınırından sadece iki puan geride olduğu anlamına geliyor.

Puanlarının bir kısmı pist limitlerini aşmak gibi olaylardan gelen pilotun durumu, kış boyunca sistemin yeniden gözden geçirilmesi gerekip gerekmediği konusunda tartışmalara yol açtı.

Bunun üzerine Autosport tarafından açıklandığı üzere FIA, 2023 sezonunun başlangıcından itibaren ceza puanlarının dağıtılma şeklini değiştirmeyi kabul etti.

Şu andan itibaren, pist sınırları gibi ihlaller dahil edilmek yerine, puanlar yalnızca belirli tehlikeli sürüşler için verilecek.

Gasly'e Suudi Arabistan'da Autosport tarafından ceza puanlarının yeni veriliş şeklini memnuniyetle karşılayıp karşılamadığı sorulduğunda, Fransız pilot şunları söyledi: "Bu soruya cevap bile vermeyeceğim. İstediğiniz şekilde yorumlayabilirsiniz, ama bir yorum yapmayacağım."

Gasly bu ihlallere ilişkin yaklaşım değişikliğinin, lisanslarında zaten bu ihlaller sebebiyle ceza puanı almış olanlara da uygulanması gerektiğini düşünüyor.

Pierre Gasly, Alpine A523 Photo by: Alpine

Alpine takım patronu Otmar Szafnauer de eğer FIA pist limitleri nedeniyle ceza puanı verilmesinin yanlış olduğunu kabul ediyorsa, bu nedenle ceza alan pilotların puanlarının silinmesi gerektiğini düşünüyor.

Szafnauer Autosport'a verdiği demeçte, "Kuralın iki unsuru var."

"Birincisi, ileriye dönük olarak, ne için ceza puanı almalısınız? Ve bence pist limitleri gibi şeyler için değil, tehlikeli sürüş için ceza puanı almanız doğru."

"Pist sınırları ya da Güvenlik Aracından çok uzakta olmak gibi şeylerin kurallara nasıl girdiğini bilmiyorum çünkü bunlar tehlikeli sürüş değil. Her neyse, FIA'nın bu konudaki yeni düzenlemesine katılıyorum."

"Şimdi, bu geriye dönük olmalı mı? Ben her zaman evet diyeceğim, çünkü bunun adil olduğunu düşünüyorum." dedi.

Szafnauer'in konuyu F1 Komisyonu'nun son toplantısında gündeme getirdiği ve pilotların küçük ihlaller nedeniyle aldıkları ceza puanlarının lisanslarından silinmesi fikrini önerdiği ortaya çıktı.

Alpine'in bazı rakipleri bunun iyi bir fikir olduğunu düşünse de, fikir uygulanmak için gereken çoğunluk desteğini alamadı.

Önerisi hakkında konuşan Szafnauer şunları söyledi: "Ben azınlıktaydım."

"On takımdan muhtemelen üç ya da dördü bunu destekledi."

"Desteklemeyenlerden bazıları, desteklememelerinin nedeninin fırsatçı nedenler olduğunu, başımıza bir şey gelmesini umduklarını itiraf etti."

Szafnauer, rakip takımları bu konudaki fikirlerini değiştirmeye ikna edebilmek için umutları olmadığını söyledi.

Gasly'nin 10 ceza puanı, sürüş olayları ve sportif kural ihlallerinin karışımından kaynaklanıyor.

Geçen yıl İspanya'da Lance Stroll ve Avusturya'da Sebastian Vettel ile çarpışması ve Japonya Grand Prix'sinde kırmızı bayrak için yavaşlamaması nedeniyle aldığı altı puan, FIA'nın yeni yaklaşımına göre aynı yaptırıma tabi tutulacaktı.

Ancak Austin'de Güvenlik Aracının arkasında büyük bir boşluk bıraktığı için kazandığı iki puan ve ardından Avusturya'da pist sınırlarını ihlal ettiği ve Meksika'da Stroll ile mücadele ederken pist dışına çıkıp avantaj elde ettiği için birer puan muhtemelen verilmeyecekti.

Puanlar 12 ay boyunca lisansta kaldığından, Gasly'nin Imola'daki Emilia Romagna Grand Prix'sinden sonraki Pazartesi günü olan 22 Mayıs'a kadar herhangi bir ceza puanı silinmeyecek