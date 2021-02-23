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Alpine Racing, F1 projesinde Mecachrome’la çalışacak

Fransız marka, şirketin tarihi partneri Mecachrome'la güç ünitesinin yapımı ve montajıyla ilgili çalışmalarda yer alması için dört yıllık anlaşma imzaladı.

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Alpine Racing, F1 projesinde Mecachrome’la çalışacak

Alpine Racing, yeni sezonda yarışacağı aracı gelecek hafta tanıtmayı planlıyor ve lansman öncesinde duyurular gelmeye başladı.

Bugün yapılan açıklamaya göre Alpine, Mecachrome şirketiyle dört yıllık anlaşma imzaladı.

Anlaşma kapsamında Alpine F1 ekibine, Mecachrome tarafından çeşitli servisler sağlanacak. Bu servislere silindir başlığı, silindir yağ karteri, tevzi dişlisi ve silindir ana yuvaları dahil olacak.

Şirket aynı zamanda, FIA Formula 1 Dünya Şampiyonası’nda kullanılacak motorlar için montaj servisi de sunacak.

Böylelikle Mecachrome, Alpine Racing’le, 20 yıldan fazla bir süredir devam eden işbirliğini sürdürmüş olacak.

Mecachrome’un CEO’su Christian Cornille, konuyla ilgili şunları söyledi: ‘’Alpine Racing tarafından gösterilen güvenin yenilenmesinden ötürü gururluyuz. Yeni yatırımlar sayesinde Mecachrome ekipleri, bu projenin başarısına katkı sağlamak adına, sürece dahil olmayı sürdürecekler.’’

Alpine CEO’su Laurent Rossi de ekledi: ‘’Mecachrome gibi tarihi bir partnerle çalışmak, F1’in en üst seviyesine çıkma projemizde faydalı olacaktır. Devamlılık, bu çok rekabetçi ve sürekli değişen spor için önemli bir güç. Önümüzde beraber göreceğimiz birçok başarı hikayesi yer alıyor.’’

Çeviri: Betim Aker

 

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