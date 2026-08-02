Alpine: "Racing Bulls ile gelişim savaşının ortasındayız”

2026 sezonunun ilk yarısında Alpine, sergilediği performansla orta sıranın en güçlü ekibi olarak dikkat çekiyordu. Pierre Gasly’nin Monako’daki podyumu ve ilk yedi yarışın altısında puan barajının içinde kalması, takımı beşincilik koltuğuna oturtmuş ve arkadakilerle arayı açmasını sağlamıştı.

Ancak bu tablo uzun sürmedi. Miami Grand Prix’sinden bu yana büyük bir güncelleme getirmeyen Fransız ekibi, son yarışlarda aracına sürekli yeni parçalar ekleyen Racing Bulls’un gerisinde kaldı. Macaristan’a 61’er puanla eşit giren iki takımdan Racing Bulls, Budapeşte’de her iki aracıyla da puan toplayınca 5 puanlık farkla Alpine’i geride bıraktı.

Pierre Gasly, Alpine Fotoğraf: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Yaz arasında gidişatı değerlendiren Alpine Yönetim Direktörü Steve Nielsen, rakamların aldatıcı olmaması gerektiğini vurguladı: "Sezonun ilk yedi yarışında harika bir iş çıkardık. Birkaç kez şans yanımızdaydı ama her zaman puan mücadelesinin içinde kaldık.”

“Ancak bu sporda bir an bile rahatlayamazsınız.

“Şu an Racing Bulls ile tam anlamıyla bir gelişim savaşının ortasındayız. Üstelik kulağımıza gelenlere göre Aston Martin ve Williams gibi takımlar da devasa paketler hazırlıyor.”

“Önümüzde katetmemiz gereken çok uzun bir yol var ve hiçbir şeye garanti gözüyle bakmıyoruz."

Alpine şu an dördüncü sıradaki Haas’ın 40 puan önünde nispeten güvenli bir alanda yer alsa da, hem Audi’nin Macaristan’daki çıkışı hem de üst takımların sorunsuz yarışlar çıkarması orta gruptaki puan imkanlarını giderek daraltıyor. Üstelik Pierre Gasly ve Franco Colapinto da mevcut araç dengesinden oldukça şikayetçi.

Franco Colapinto, Alpine Fotoğraf: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Budapeşte yarışının ardından hayal kırıklığını gizlemeyen Pierre Gasly, “Sezona orta sıranın en tepesinde başlamıştık ama net bir şekilde geriledik. Önümüzde yapılacak çok iş var.” sözleriyle takımın durumunu özetlemişti.

Takımın genç pilotu Franco Colapinto ise araçtaki ritim kaybına dikkat çekerek, “Performansımızın neden düştüğünü inceleyip yaz arasından sonra çok daha güçlü olmamız gerekiyor." ifadelerini kullanmıştı