Alpine, Porsche ve Audi'ye verilecek olası imtiyazlar hakkında endişeli

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Volkswagen kısa süre önce 2026 motor kurallarının net bir şekilde açıklanmasını beklediklerini, resmi açıklamanın ardından Porsche ve Audi ile spora girmeye hazırlandıklarını duyurmuştu.

Spora yeni girecek üreticilere bütçe sınırında ekstra bir alan tanınacak, böylece hem bu üreticilerin motorlarını geliştirebilmeleri, hem de potansiyel yeni üreticileri cesaretlendirmek planlanıyor.

Beklenti, Porsche ve Audi'nin birbirinden bağımsız projelerin içinde yer alması yönünde. Bu projelerin biri Red Bull Powertrains ortaklığıyla, diğeri ise Audi Sports merkezinden hareket edecek.

Potansiyel rakipler, iki marka arasında, her iki markanın da bütçe sınırını aşmasını sağlayabilecek bir işbirliği kurulması konusunda endişeli.

Ayrıca, Red Bull aracılığıyla Honda'dan Porsche'ye bir mülkiyet devri gerçekleşmesi konusunda da soru işaretleri var, bu da Alman üreticinin "yeni bir katılımcı olma" iddiasını sorgulatabilir.

Rossi, Volkswagen markalarının spora girişinin teoride olumlu olduğunu, ancak bunun uzun süredir burada bulunan üreticiler için dezavantaj oluşturmaması gerektiğini olduğunu söylüyor.

Motorsport.com'a verdiği demeçte Rossi, "Bence bu güzel ve spor için iyi. Ama birkaç şeye gerçekten dikkat etmemiz gerekiyor. İki ayrı takımın iki ayrı takım olduğunu kontrol etmemiz, bundan emin olmamız gerekiyor.

"Spora nasıl girdiklerinden emin olmalıyız. Fabrika takımı mı, Porsche ve Audi olarak mı geliyorlar yoksa Red Bull veya Honda mı? Bu üreticilere birtakım imtiyazlar uygulanacak mı? Yani temelde, spor daha mı iyi olacak, yoksa daha mı kötü olacak?” dedi.

Laurent Rossi, CEO, Alpine F1, and Frederic Vasseur, Team Principal Alfa Romeo Racing Photo by: Charles Coates / Motorsport Images

Bu endişeleri taşıyan tek takım Alpine değil. Mercedes takım patronu Toto Wolff ve Ferrari takım patronu Mattia Binotto da benzer düşüncelere sahipler.

Rossi, "Yeni girenlere birtakım imtiyazlar sağlamak istiyorsunuz, bunun sonucunda da zaten burada olan üreticiler zor durumda kalıyor."

"Sanırım buradaki çoğu takım da bu endişeyi paylaşıyor, ama bu özellikle bizim için önemli, çünkü son 20 yıldır, son 40 yıldır Renault güç ünitelerine milyarlarca yatırım yaptık."

“Sırf kırmızı halı serildiği için birinin gelip aslan payını almaması lazım. Çünkü temelde iş modelimizi bozuyor ve birçok kişinin işini riske atıyor." dedi.