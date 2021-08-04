Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Williams, 18 inç lastikleri test etmeyecek
Formula 1 / Macaristan GP Haberler

Alpine pit duvarı, Ocon'un kazanabileceğini son 3 tur kala fark etmiş

Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren:
Abdullah Çelik
, Şef Editör

Alpine Formula 1'den Marcin Budkowski, Esteban Ocon'un Macaristan GP'yi kazanabileceğini Lewis Hamilton'ın yükselişinin 3 tur kala duraklamasıyla fark etmiş.

Alpine pit duvarı, Ocon'un kazanabileceğini son 3 tur kala fark etmiş

Ocon, ilk turda büyük kazaların yaşandığı Macaristan'da önüne çıkan fırsatı iyi değerlendirerek sürpriz bir zafer kazandı.

Ocon, yeniden startın ardından Lewis Hamilton'ın pite gelmesiyle liderliğe yükseldi ve takip eden 65 turu lider götürerek zafere ulaştı.

Hamilton, yarışın son bölümünde orta lastiklere geçmesinin ardından önündeki pilotlardan neredeyse 4 sn daha hızlı turlar atarak farkı hızlı bir şekilde kapattı.

Ancak Ocon'un takım arkadaşı Fernando Alonso'nun sert savunması, Hamilton'ın yükselişini 10 tur kadar yavaşlattı ve Mercedes pilotu yarışı Ocon'un 2.8 sn gerisinde tamamladı. Bu sayede Ocon, Enstone merkezli takıma 2013'ten sonraki ilk zaferini kazandırdı.

Alpine'in Yöneticisi Budkowski, Ocon'un kırmızı bayraktan sonra ikinci sıraya yükselmesiyle büyük bir sonuç almayı beklediklerini ancak kazanabileceklerini son turlarda fark ettiklerini söyledi.

Motorsport TV'den This Week with Will Buxton programına konuşan Budkowski, "Budapeşte'de ikinciyseniz, bunun size podyum fırsatı ve muhtemelen zafer getirebileceğini bilirsiniz çünkü Lewis'in pite gelmesi gerekiyordu."

"Ancak arkada Lewis ve Max gibi çok daha hızlı araçlara sahip harika isimler vardı. Max'in hasarının ne kadar olduğunu bilmiyorduk ya da fark etmemiştik."

"Elimizdeki tüm strateji araçları, Lewis'in yarış bitmeden bizi geçebileceğini ve kazanabileceğini gösteriyordu. Ancak strateji araçları matematikle, istatistikle çalışır. Onlar Lewis'in daha yavaş araçları geçeceğini tahmin ediyordu ve bu oldu."

"Ancak ardından Fernando'ya denk geldi! Bu bir görevdi. Fernando'nun arkasında kaybettiği her tur, Lewis'in Esteban'ı yakalayıp geçebileceği turu bir tur geciktiriyordu."

"Yarışın bitmesine 3 tur kala, verilerdeki çizgi çakışması durdu ve o an, 'Wow, bu yarışı kazanacağız!' diye düşündük. Harikaydı."

"Ama düşündüğümde, duygular hâlâ orada çünkü o zamana kadar buna inanamadık ve o aşamada, eğer bu yarışı kazanacaksak onun bunu başaramayacağını düşündük." dedi.

Macaristan zaferinde Alonso'nun katkısı büyük övgü alırken, Budkowski Ocon'un başarısının göz ardı edilmemesi gerektiğini söyledi.

Budkowski, "O, yanlış bir şey yapmadı. Her şeyi doğru yaptı."

"Pit stoptan sonra bazı anlar vardı. Bazı araçları geçerken pozisyonunu kaybedebileceği anlar vardı. Ancak onların dışında her zaman performansını doğru bir şekilde idare etti."

"Yarışın çoğunda ondan yakıt tasarrufu yapmasını istedik. Sebastian'a karşı savunma yaparken yakıtını kontrol altında tutmak zorundaydı ve bunu mükemmel bir şekilde yaptı."

"İstatistiklere bakınca Lewis'in Fernando'yu, ardından Seb'i ve Esteban'ı geçebileceğini düşündük. Ancak kim bilir, belki Esteban da Lewis'i arkasında tutabilecekti? Belki Fernando'ya ihtiyacı olmayacaktı?"

"Seb'i, az da olsa daha yavaş araçla tüm yarış boyunca arkasında tuttu. Belki Lewis'i de tutup öyle kazanacaktı."

"Yanlış bir şey yapmadı ve harika bir sıralama çıkardı. Harika bir yarış çıkardı. Kafasını eğdi ve her şeyi kontrol etti. Etkileyici bir iş başardı ve kesinlikle bu galibiyeti hak etti." dedi.

paylaşım
yorumlar
Williams, 18 inç lastikleri test etmeyecek

Önceki haber

Williams, 18 inç lastikleri test etmeyecek
Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Mercedes, Red Bull'un arka kanat seçimine şaşırmış

2 s
2
Formula 1

Russell, Macaristan'da pit yolundaki ihlalin ardından cezadan nasıl kurtuldu?

1 s
3
Formula 1

Hamilton: “Alonso’nun savunması harikaydı ama biraz limitlerin üzerindeydi”

4 s
4
Formula 1

FIA, Vettel'in temyizi esnasında Macaristan GP sonucunda düzenleme yaptı

1 g
5
Formula 1

Alpine: “Alonso, Hamilton’a savunma yaparken inanılmazdı”

2 s
Son Haberler
Alpine pit duvarı, Ocon'un kazanabileceğini son 3 tur kala fark etmiş
F1

Alpine pit duvarı, Ocon'un kazanabileceğini son 3 tur kala fark etmiş

0dk
Williams, 18 inç lastikleri test etmeyecek
F1

Williams, 18 inç lastikleri test etmeyecek

40dk
Russell, Macaristan'da pit yolundaki ihlalin ardından cezadan nasıl kurtuldu?
F1

Russell, Macaristan'da pit yolundaki ihlalin ardından cezadan nasıl kurtuldu?

1 s
Alpine: “Alonso, Hamilton’a savunma yaparken inanılmazdı”
F1

Alpine: “Alonso, Hamilton’a savunma yaparken inanılmazdı”

2 s
Mercedes, Red Bull'un arka kanat seçimine şaşırmış
F1

Mercedes, Red Bull'un arka kanat seçimine şaşırmış

2 s
Son Videolar
Macaristan GP grid pozisyonları 01:05
Formula 1
31 Tem 2021

Macaristan GP grid pozisyonları

Macaristan GP hakkında bilmeniz gerekenler 02:15
Formula 1
30 Tem 2021

Macaristan GP hakkında bilmeniz gerekenler

Seidl: 00:54
Formula 1
28 Tem 2021

Seidl: "Sprint yarışlarını spesifik pistlerde kullanmalıyız"

Verstappen v Hamilton: Kim hatalıydı? 07:45
Formula 1
21 Tem 2021

Verstappen v Hamilton: Kim hatalıydı?

Red Bull, Hamilton'ın Silverstone'daki zaferinin ardından sinirli 14:30
Formula 1
20 Tem 2021

Red Bull, Hamilton'ın Silverstone'daki zaferinin ardından sinirli

Luke Smith Daha fazlası
Luke Smith
Leclerc: "Stroll'ün gerçekçi olmayan atağı küçük bir hata değildi" Macaristan GP
Formula 1

Leclerc: "Stroll'ün gerçekçi olmayan atağı küçük bir hata değildi"

Ocon, 2015’ten beri ilk galibiyeti için mücadele ederken “paslandığını” hissetmemiş Macaristan GP
Formula 1

Ocon, 2015’ten beri ilk galibiyeti için mücadele ederken “paslandığını” hissetmemiş

Norris, "ön sıralarda yarışan pilotlardan daha iyisini beklermiş" Macaristan GP
Formula 1

Norris, "ön sıralarda yarışan pilotlardan daha iyisini beklermiş"

Esteban Ocon Daha fazlası
Esteban Ocon
Ocon, Alpine'in araçtaki sorunu bulduğundan emin
Formula 1

Ocon, Alpine'in araçtaki sorunu bulduğundan emin

Ocon, Britanya GP'de yeni şasiye geçecek Britanya GP
Formula 1

Ocon, Britanya GP'de yeni şasiye geçecek

Ocon: ''Daha kötüsünü yapamazdık'' Avusturya GP
Formula 1

Ocon: ''Daha kötüsünü yapamazdık''

Alpine Daha fazlası
Alpine
Alpine: “Alonso, Hamilton’a savunma yaparken inanılmazdı” Macaristan GP
Formula 1

Alpine: “Alonso, Hamilton’a savunma yaparken inanılmazdı”

Alonso: ''Startta şanssızdık'' Macaristan GP
Formula 1

Alonso: ''Startta şanssızdık''

Alonso: ''İlk tur bedavadan pozisyon kazanabiliriz'' Macaristan GP
Formula 1

Alonso: ''İlk tur bedavadan pozisyon kazanabiliriz''

Çok Okunanlar Bugün

Mercedes, Red Bull'un arka kanat seçimine şaşırmış
Formula 1 Formula 1

Mercedes, Red Bull'un arka kanat seçimine şaşırmış

Hamilton: “Alonso’nun savunması harikaydı ama biraz limitlerin üzerindeydi”
Formula 1 Formula 1

Hamilton: “Alonso’nun savunması harikaydı ama biraz limitlerin üzerindeydi”

Russell, Macaristan'da pit yolundaki ihlalin ardından cezadan nasıl kurtuldu?
Formula 1 Formula 1

Russell, Macaristan'da pit yolundaki ihlalin ardından cezadan nasıl kurtuldu?

FIA, Vettel'in temyizi esnasında Macaristan GP sonucunda düzenleme yaptı
Formula 1 Formula 1

FIA, Vettel'in temyizi esnasında Macaristan GP sonucunda düzenleme yaptı

Alpine: “Alonso, Hamilton’a savunma yaparken inanılmazdı”
Formula 1 Formula 1

Alpine: “Alonso, Hamilton’a savunma yaparken inanılmazdı”

Williams, 18 inç lastikleri test etmeyecek
Formula 1 Formula 1

Williams, 18 inç lastikleri test etmeyecek

Leclerc'in motoru, Stroll'le olan kazası nedeniyle çöp olmuş
Formula 1 Formula 1

Leclerc'in motoru, Stroll'le olan kazası nedeniyle çöp olmuş

Macaristan GP'deki yeniden startta gridde hiç araç olmasaydı ne olurdu?
Formula 1 Formula 1

Macaristan GP'deki yeniden startta gridde hiç araç olmasaydı ne olurdu?

Son Haberler

Alpine pit duvarı, Ocon'un kazanabileceğini son 3 tur kala fark etmiş
Formula 1 Formula 1

Alpine pit duvarı, Ocon'un kazanabileceğini son 3 tur kala fark etmiş

Williams, 18 inç lastikleri test etmeyecek
Formula 1 Formula 1

Williams, 18 inç lastikleri test etmeyecek

Russell, Macaristan'da pit yolundaki ihlalin ardından cezadan nasıl kurtuldu?
Formula 1 Formula 1

Russell, Macaristan'da pit yolundaki ihlalin ardından cezadan nasıl kurtuldu?

Alpine: “Alonso, Hamilton’a savunma yaparken inanılmazdı”
Formula 1 Formula 1

Alpine: “Alonso, Hamilton’a savunma yaparken inanılmazdı”

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.