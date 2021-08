Alpine pit duvarı, Ocon'un kazanabileceğini son 3 tur kala fark etmiş

Ocon, ilk turda büyük kazaların yaşandığı Macaristan'da önüne çıkan fırsatı iyi değerlendirerek sürpriz bir zafer kazandı.

Ocon, yeniden startın ardından Lewis Hamilton'ın pite gelmesiyle liderliğe yükseldi ve takip eden 65 turu lider götürerek zafere ulaştı.

Hamilton, yarışın son bölümünde orta lastiklere geçmesinin ardından önündeki pilotlardan neredeyse 4 sn daha hızlı turlar atarak farkı hızlı bir şekilde kapattı.

Ancak Ocon'un takım arkadaşı Fernando Alonso'nun sert savunması, Hamilton'ın yükselişini 10 tur kadar yavaşlattı ve Mercedes pilotu yarışı Ocon'un 2.8 sn gerisinde tamamladı. Bu sayede Ocon, Enstone merkezli takıma 2013'ten sonraki ilk zaferini kazandırdı.

Alpine'in Yöneticisi Budkowski, Ocon'un kırmızı bayraktan sonra ikinci sıraya yükselmesiyle büyük bir sonuç almayı beklediklerini ancak kazanabileceklerini son turlarda fark ettiklerini söyledi.

Motorsport TV'den This Week with Will Buxton programına konuşan Budkowski, "Budapeşte'de ikinciyseniz, bunun size podyum fırsatı ve muhtemelen zafer getirebileceğini bilirsiniz çünkü Lewis'in pite gelmesi gerekiyordu."

"Ancak arkada Lewis ve Max gibi çok daha hızlı araçlara sahip harika isimler vardı. Max'in hasarının ne kadar olduğunu bilmiyorduk ya da fark etmemiştik."

"Elimizdeki tüm strateji araçları, Lewis'in yarış bitmeden bizi geçebileceğini ve kazanabileceğini gösteriyordu. Ancak strateji araçları matematikle, istatistikle çalışır. Onlar Lewis'in daha yavaş araçları geçeceğini tahmin ediyordu ve bu oldu."

"Ancak ardından Fernando'ya denk geldi! Bu bir görevdi. Fernando'nun arkasında kaybettiği her tur, Lewis'in Esteban'ı yakalayıp geçebileceği turu bir tur geciktiriyordu."

"Yarışın bitmesine 3 tur kala, verilerdeki çizgi çakışması durdu ve o an, 'Wow, bu yarışı kazanacağız!' diye düşündük. Harikaydı."

"Ama düşündüğümde, duygular hâlâ orada çünkü o zamana kadar buna inanamadık ve o aşamada, eğer bu yarışı kazanacaksak onun bunu başaramayacağını düşündük." dedi.

Macaristan zaferinde Alonso'nun katkısı büyük övgü alırken, Budkowski Ocon'un başarısının göz ardı edilmemesi gerektiğini söyledi.

Budkowski, "O, yanlış bir şey yapmadı. Her şeyi doğru yaptı."

"Pit stoptan sonra bazı anlar vardı. Bazı araçları geçerken pozisyonunu kaybedebileceği anlar vardı. Ancak onların dışında her zaman performansını doğru bir şekilde idare etti."

"Yarışın çoğunda ondan yakıt tasarrufu yapmasını istedik. Sebastian'a karşı savunma yaparken yakıtını kontrol altında tutmak zorundaydı ve bunu mükemmel bir şekilde yaptı."

"İstatistiklere bakınca Lewis'in Fernando'yu, ardından Seb'i ve Esteban'ı geçebileceğini düşündük. Ancak kim bilir, belki Esteban da Lewis'i arkasında tutabilecekti? Belki Fernando'ya ihtiyacı olmayacaktı?"

"Seb'i, az da olsa daha yavaş araçla tüm yarış boyunca arkasında tuttu. Belki Lewis'i de tutup öyle kazanacaktı."

"Yanlış bir şey yapmadı ve harika bir sıralama çıkardı. Harika bir yarış çıkardı. Kafasını eğdi ve her şeyi kontrol etti. Etkileyici bir iş başardı ve kesinlikle bu galibiyeti hak etti." dedi.