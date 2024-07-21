Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye Türkİye
Formula 1 Macaristan GP

Alpine: "Pistin kurumayacağını düşünerek büyük hata yaptık"

Bruno Famin, sıralama turlarının ilk bölümünde gelen yağmur sonrası pistin kurumayacağını düşünerek "büyük bir hata" yaptıklarını söylüyor.

Ezel Tan
Pierre Gasly, Alpine A524

Pierre Gasly, Alpine A524

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Alpine sürücüleri, sıralama turlarının ilk anlarında iyi turlar çıkarsa da son bölümde diğerlerinin aksine garajda kaldılar ve kuruyan pistte herkes tur zamanlarını geliştirdi.

Durum böyle olunca Alpine pilotlarının ikisi de ilk bölümde havlu attı.

Bu konuda konuşan takım patronu patronu Bruno Famin şöyle dedi: "Elimizde iyi bir fırsat vardı fakat büyük bir hata yaptık."

"Durumla ilgili yanlış bir değerlendirme yaptık. Islak olan pistin tur zamanını iyileştirmek için yeterince kurumayacağını düşündük."

"O sırada iyi durumdaydık, Q2'ye kalmaya hazırdık."

"Sanırım yeni lastik setini korumak istedik ve buna odaklanırken büyük resmi unuttuk."

"Büyük resim Q2'ye girmekti ve hata yaptık. Elimizde buna tepki vermek için bir dakikamız vardı ve bunu kullanmadık. Bu da büyük hataydı."

"Bundan ders çıkarmalıyız, sürecimizi değiştirmeliyiz. Sadece bu tür büyük hataların tekrarlanmayacağından emin olmak için süreçleri değiştirmeliyiz."

Nasıl hissettiği sorusuna Famin, "Son dakikada ne olacağını anladık ve o zaman hata yaptığınızı fark ediyorsunuz. Yapacak pek bir şey yok."

"Yarın mücadeleye dönmeye çalışacağız. Kolay olmayacağını biliyoruz ama takım olarak tepki vermemiz, güçlü olmamız, öğrenmemiz, elimizden gelenin en iyisini yapmamız, Spa'da iyi bir yarış çıkarmamız ve yaz tatilinden önce iyi bir sonuçla ayrılmamız gerekiyor."

"Hatalar olabiliyor. Öncelikle sürücülerden, Enstone ve Viry'de çok çalışan herkesten özür dilerim."

"Takım olarak birlikte kazanıyoruz, bazen de birlikte kaybediyoruz. Birlikte gelişiyoruz, birlikte hatalar yapıyoruz ve sonra da bir takım olarak birlikte hareket ediyoruz." cevabını verdi.

Bruno Famin, Alpine F1 Team in discussion with Michael Andretti, Owner Andretti Global

Bruno Famin, Alpine F1 Team in discussion with Michael Andretti, Owner Andretti Global

Fotoğraf: Erik Junius

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber Ferrari: "Zıplamanın büyük kısmını ortadan kaldırdık"
Sonraki haber 2024 Macaristan GP öncesi: Yarış gridi

Öne Çıkan Yorumlar

Daha fazlası
Ezel Tan
Sainz: "McLaren'ın Ferrari'yi geçmesi sadece bir zaman meselesiydi"

Sainz: "McLaren'ın Ferrari'yi geçmesi sadece bir zaman meselesiydi"

Formula 1
Macaristan GP
Sainz: "McLaren'ın Ferrari'yi geçmesi sadece bir zaman meselesiydi"
Ferrari: "Geçen yıl 65 saniye gerideydik, şimdi 20 saniye"

Ferrari: "Geçen yıl 65 saniye gerideydik, şimdi 20 saniye"

Formula 1
Macaristan GP
Ferrari: "Geçen yıl 65 saniye gerideydik, şimdi 20 saniye"
Alonso: "Yedinci turda pite girince yarışım bitti"

Alonso: "Yedinci turda pite girince yarışım bitti"

Formula 1
Macaristan GP
Alonso: "Yedinci turda pite girince yarışım bitti"

Son Haberler

Sainz: "McLaren'ın Ferrari'yi geçmesi sadece bir zaman meselesiydi"

Sainz: "McLaren'ın Ferrari'yi geçmesi sadece bir zaman meselesiydi"

F1 Formula 1
Macaristan GP
Sainz: "McLaren'ın Ferrari'yi geçmesi sadece bir zaman meselesiydi"
Piastri: "Yarışın sonundaki karar adildi"

Piastri: "Yarışın sonundaki karar adildi"

F1 Formula 1
Macaristan GP
Piastri: "Yarışın sonundaki karar adildi"
Ferrari: "Geçen yıl 65 saniye gerideydik, şimdi 20 saniye"

Ferrari: "Geçen yıl 65 saniye gerideydik, şimdi 20 saniye"

F1 Formula 1
Macaristan GP
Ferrari: "Geçen yıl 65 saniye gerideydik, şimdi 20 saniye"
Alonso: "Yedinci turda pite girince yarışım bitti"

Alonso: "Yedinci turda pite girince yarışım bitti"

F1 Formula 1
Macaristan GP
Alonso: "Yedinci turda pite girince yarışım bitti"

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye Türkİye