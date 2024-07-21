Alpine: "Pistin kurumayacağını düşünerek büyük hata yaptık"

Alpine sürücüleri, sıralama turlarının ilk anlarında iyi turlar çıkarsa da son bölümde diğerlerinin aksine garajda kaldılar ve kuruyan pistte herkes tur zamanlarını geliştirdi.

Durum böyle olunca Alpine pilotlarının ikisi de ilk bölümde havlu attı.

Bu konuda konuşan takım patronu patronu Bruno Famin şöyle dedi: "Elimizde iyi bir fırsat vardı fakat büyük bir hata yaptık."

"Durumla ilgili yanlış bir değerlendirme yaptık. Islak olan pistin tur zamanını iyileştirmek için yeterince kurumayacağını düşündük."

"O sırada iyi durumdaydık, Q2'ye kalmaya hazırdık."

"Sanırım yeni lastik setini korumak istedik ve buna odaklanırken büyük resmi unuttuk."

"Büyük resim Q2'ye girmekti ve hata yaptık. Elimizde buna tepki vermek için bir dakikamız vardı ve bunu kullanmadık. Bu da büyük hataydı."

"Bundan ders çıkarmalıyız, sürecimizi değiştirmeliyiz. Sadece bu tür büyük hataların tekrarlanmayacağından emin olmak için süreçleri değiştirmeliyiz."

Nasıl hissettiği sorusuna Famin, "Son dakikada ne olacağını anladık ve o zaman hata yaptığınızı fark ediyorsunuz. Yapacak pek bir şey yok."

"Yarın mücadeleye dönmeye çalışacağız. Kolay olmayacağını biliyoruz ama takım olarak tepki vermemiz, güçlü olmamız, öğrenmemiz, elimizden gelenin en iyisini yapmamız, Spa'da iyi bir yarış çıkarmamız ve yaz tatilinden önce iyi bir sonuçla ayrılmamız gerekiyor."

"Hatalar olabiliyor. Öncelikle sürücülerden, Enstone ve Viry'de çok çalışan herkesten özür dilerim."

"Takım olarak birlikte kazanıyoruz, bazen de birlikte kaybediyoruz. Birlikte gelişiyoruz, birlikte hatalar yapıyoruz ve sonra da bir takım olarak birlikte hareket ediyoruz." cevabını verdi.