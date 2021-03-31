Alpine, Pirelli'nin 18 inç lastiklerini test etti
Alpine F1 takımı, bugün Bahreyn'de 2022 yılında kullanılacak Pirelli 18 inç lastiklerini test etti.
Pirelli, 2022 sezonu öncesinde, yeni yılda kullanılacak 18 inç lastikleri düzenli olarak test etmeyi ve sezona en iyi lastiklerle başlamayı planlıyordu.
Bunun için 28 günlük bir test programı hazırlandı ve şimdi, bu testlerden ikincisi gerçekleştiriliyor.
Bahreyn'de gerçekleştirilen üç günlük testin ilk gününde Ferrari, SF90'la piste çıkmış ve yeni lastikleri test etmişti.
Bugün ise Alpine takımı sürüş gerçekleştirdi. Fransız üretici, 2021 Alpine A521 ile oldukça sıcak şartlarda gerçekleştirilen test seansı için Esteban Ocon'u görevlendirdi.
Esteban Ocon, Alpine
Fotoğraf: Pirelli
Fransız pilot, gün boyunca toplamda 100 tur atmayı başardı ve oldukça sorunsuz bir testi geride bıraktı.
Pirelli basın servisine konuşan Esteban Ocon, "Gün oldukça ilginçti ve ilk kez 18 inç lastikleri test ettim."
"Bahreyn'deki pist, test yapabilmek adına en iyilerden biri çünkü burada lastiklerin üzerine ciddi yükler biniyor."
"13 ve 18 inç lastikler arasındaki farkı anlamak oldukça ilginçti ve değişikliklerden bazıları olumlu görünüyor, fakat bazılarının üzerinde ise çalışılması gerek."
"Yine de genel olarak her şey oldukça iyi gitti. " dedi.
Alpine yarın yine pistte olacak ve bu kez direksiyona çifte dünya şampiyonu Fernando Alonso geçecek.
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|Editör
|Kemal Şengül