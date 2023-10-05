Alpine: "Pilotlarımızla daha iyi iletişim kurmalıyız"

Pierre Gasly, Suzuka yarışının ardından son turda yavaşlaması ve takım arkadaşı Esteban Ocon'un geçmesine izin vermesi söylendiği için kızgındı.

Alpine'in bu talebi, Gasly'nin önlerindeki Fernando Alonso'ya atak yapıp yapamayacağını görmek amacıyla daha önce pilotlarının yerlerini değiştirdiği için gelmişti.

Gasly pozisyonun değiştirilmesinden dolayı kızgındı çünkü bu durumun gereksiz olduğunu düşünüyordu ve kendisine daha önce böyle bir şeyin olacağından bahsedilmemişti.

Geçici takım patronu Bruno Famin, pit duvarının Gasly'ye durumu daha açık bir şekilde anlatma konusunda daha iyi bir iş çıkarabileceğini kabul etti.

Bununla birlikte, o gün alınan kararların arkasında duruyor çünkü odak noktasının her zaman takıma yardımcı olmak olduğunu söylüyor.

Katar Grand Prix'si öncesinde yaptığı açıklamada Famin, "Önceliğimiz, herhangi bir yarış hafta sonunda mümkün olduğunca çok puan toplamaktır."

"Pierre'in daha taze lastiklerle sekizinci sıra için mücadele etme fırsatını gördük ve bunu denemek zorundaydık."

"Onunla iletişimimiz optimal olmayabilir ve gelecekte bunun böyle olduğundan emin olacağız. Her iki pilotumuzun da başarıya ve takım sonuçlarını en üst düzeye çıkarmaya motive olduğu açık ve ben de bu durumdan memnunum." dedi.

Gasly yarıştan sonra takımla oturup olayları tartıştıktan sonra, şimdi olanlar hakkında daha felsefi düşünüyor.

"Bazen duygular taşıyor ve elbette bir pilot olarak sınırlarımı zorlamak ve mümkün olan en iyi sonucu elde etmek istiyorum."

"Yarış sonrasında kesinlikle hayal kırıklığına uğradım ama ekip olarak stratejiyi ve uygulamayı tartışabildik. En önemli şey, herhangi bir hafta sonunda takım sonucunu en üst düzeye çıkarmaktır."

Alpine, Japonya'da puanlar için mücadele etmek zorunda kaldı çünkü hem Gasly hem de Esteban Ocon'un Q2'de elemişti.

Bruno Famin, Executive Director - Viry-Chatillon, Alpine F1 Team, in the team principals Press Conference Fotoğraf: FIA Pool

Takım, A523 aracının sahip olduğunu düşündüğü güçlü formdan faydalanmak için tek tur hızını geliştirmeye daha fazla odaklanması gerektiğini düşünüyor.

Gasly, bu konuda şunları söyledi: "Güçlü bir sonuç elde etmemize rağmen, Cumartesi günü yine tek tur hızımızı en üst düzeye çıkaramadık. Bu yüzden Q2'de elendik."

"Pazar günleri kendimize en iyi şansı vermek için daha iyi bir pozisyondan start almamız gerekiyor, bu yüzden bunun üzerinde çalışmalıyız."

Famin ise şunları ekledi: "Cumartesi günü her iki aracın da Q2'de elenmesini telafi ettik ve bunu çifte puana dönüştürdük. Esteban startta karmaşada kaldı ama bu gridde orta sıralarda sıkça görülen bir durum."

"Puan almak için iyi bir iş çıkardık ancak daha iyi bir iş çıkarmalıyız. Gridde daha iyi bir konumda olmak ve bu tür olaylardan kaçınmak için her iki araçla da Q3'e kalmaya çalışmalıyız."