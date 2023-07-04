Alpine pilotları, Silverstone güncellemesiyle hızlanacakları konusunda umutlu

Son dönemde güçlü yarışlar çıkaran Alpine, Avusturya'da beklentilerin altında kaldı. Yarış hafta sonunda Ocon, yağmurdan etkilenen sprintte 7. olarak 2 puan kazanırken Gasly, Ocon'un aldığı cezanın ardından yarışta ancak 10. olabildi.

Ferrari ve McLaren gibi rakipleri karşısında Alpine, Red Bull Ring'e herhangi bir güncelleme getirmedi. Takım, Silverstone'a yeni bir ön kanat getirecek. Bu kanadın önemli performans kazancı sağlaması bekleniyor.

Motorsport.com'a konuşan Gasly, "O kesinlikle performans getirecek."

"Umarım Silverstone bize biraz daha uygun bir pist olabilir, çünkü Avusturya her zaman daha özel bir pisttir. Yani evet, önümüzdeki hafta sonunu sabırsızlıkla bekliyorum ve bundan ne çıkaracağımızı göreceğiz." dedi.

Ocon ise, "Son iki yarışta birçok takımın adım attığını düşünüyorum. Ve kesinlikle bizim de atmamız gerekiyor. Bu yüzden neler yapabileceğimizi görmek için sabırsızlanıyorum."

"Hâlâ önümüzde olan takımlara odaklanmış durumdayız, bu çok açık ancak arkadaki takımların da ileriye doğru ilerlediğini görebiliyoruz." dedi.

Esteban Ocon, Alpine A523, Charles Leclerc, Ferrari SF-23, Lando Norris, McLaren MCL60 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Ocon, takımın yeni ön kanadı sprint hafta sonu nedeniyle Avusturya'ya getirmekten vazgeçtiği iddialarını yalanladı ve onun hazır olmadığı için Silverstone'da araca eklenmesinin planlandığını söyledi.

Ocon, "Sebebin sadece bir antrenman seansı olduğu için istikrarlı bir hafta sonu geçirmek olduğunu düşünmüyorum. Bence bugünlerde güncellemeleri araca ekleyip unutuyorsunuz."

"Ve evet, onları nasıl çalıştırdığınızı her zaman optimize edebilirsiniz. Bu çok doğru. Ama genel olarak, her zaman ileri yönde adım oluyor."

"Silverstone'da araca ekleyeceğimiz şey, ileriye doğru bir adım olacak ve kapanmadan (yaz arası) önce daha fazla şeyimiz olacak." dedi.

Ocon, yarış içerisinde pitten güvensiz çıkarıldığı ve pist sınırı ihlalleri nedeniyle aldığı cezaların ardından yarışı 14. sırada tamamladı. Fransız pilot, ilk turda Yuki Tsunoda ile olan temasın da aracını etkilediğini düşünüyor.

"Bu hafta sonu, önceki hafta sonları kadar hızlı olmadığımızı açıkça gösterdi. Araç denge açısından o kadar iyi hissettirmedi, normal kuru zeminde bile onunla daha çok mücadele ediyordum."

"Bu hafta sonu tam olarak neyin yanlış gittiğini gözden geçirmek bizim için önemli olacak, ayarlar mı yoksa başka bir şey mi, Yuki ile en baştan hasar almamız mı etkili oldu bakmalıyız."

"Biraz titreşimim vardı. Yarışın geri kalanında yere basma gücünde de bir miktar hasar olup olmadığını kontrol etmem gerekiyor, ancak olduğunu sanmıyorum. Öyle olsaydı, takım aracılığıyla bunu bilirdim."

“Açıkçası, tempo güçlü değildi. Bu nedenle, bir miktar hasar varsa, bu iyi olacaktır, çünkü bu kolay bir düzeltme olacaktır."

Diğer taraftan Gasly, Alpine'in öndeki takımlarla mücadele edebilmeleri için birkaç ondalık gelişmeleri gerektiğinden emin.

Gasly, "Bir yandan, iyi yönetilmiş bir yarış gibi görünüyor, çünkü sahip olduğumuz performansla yarıştan alabileceğimiz puanları en üst düzeye çıkardık. Aston'lardan birini [yolda] yenmeyi başardık, iki Mercedes'in arkasında bitirdik."

"Ama nihayetinde, daha iyi pozisyonlar için mücadele etmek istiyoruz. Yarışın başında Fernando'yu kovalıyordum ve sürekli olarak ona karşı saniyenin onda ikisini veya üçü kaybediyordum."

"Ve bence şu anda önümüzde iki Mercedes ve Alonso ile mücadele etmek için eksik olduğumuz şey bu." dedi.

Gasly son olarak, A523'ü Avusturya'da sürmenin zor olduğunu kabul etti.

"Bugün araç dengesi açısından kesinlikle zordu ve sürmek zorunda olduğumuz pist, pek doğal gelmedi. Buna çok fazla uyum sağlamam gerekti."

"Başlangıçta lastiğin zirvesinde iki veya üç tur iyiydi. Lastikler aşırı ısınmaya başlar başlamaz eskisi gibi hissetmiyor ve gerektiği kadar hava çıkaramıyoruz."

"Mercedes ve Aston'a kıyasla o iki veya üç ondalıkların muhtemelen yılın başından beri eksik olduğumuz şey olduğunu söyleyebilirim. McLaren büyük bir adım attı. Sadece biz mi geride kaldık? Pek emin değilim ama gözden geçireceğiz ve eksik olduğumuz onda iki veya üçü bulmamız gerekiyor."