Alpine pilotları, Piastri'nin gelecek sezon F1'de olmasını destekliyorlar

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Avustralyalı, arka arkaya F3 ve F2 şampiyonlukları kazanmasına rağmen, 2022 için F1'de bir koltuk bulamadı.

Sonuç olarak Piastri bu yılı Alpine'in yedek ve gelişim sürücü olarak geçiriyor ve bununla birlikte ileriye dönük bir fırsata hazırlanmak için bir test programı yürütüyor.

Fakat şu anda, Esteban Ocon ve Fernando Alonso'nun gelecek yıl Alpine'de kalması beklendiği için, Piastri'nin F1 şansını nerede bulacağı belirsiz.

Bu da, takım patronu Otmar Szafnauer'in 2023 için başka yerlere bakması anlamına geliyor.

Takım patronu, "Oscar muhteşem ve genç bir adam. İyi hazırlanmış ve çok hırslı biri."

"Eğer bir fırsat olursa, F1 aracına oturması için Oscar ile çok çalışıyoruz. Bu fırsatı, sezonun sonuna doğru birkaç antrenmana katılacağı için biz zaten vereceğiz. Buna ek olarak, simülatörde bizimle çok fazla çalışıyor. Gelecek vaat eden bir yetenek."

"Henüz Nisan ayında olduğumuz için ona bir koltuk bulma baskısı yok. Fakat Temmuz ayında kesinlikle baskı olacaktır." dedi.

Oscar Piastri, Alpine A521 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Sky Sports muhabiri Ted Kravitz, Nicholas Latifi'nin zorlu başlangıcından sonra, gelecek yıl Williams'ın Piastri için bir seçenek olduğunu söyledi.

Esteban Ocon da yakında Piastri'ye karşı yarışmayı bekliyor.

Ocon, "Oscar harika bir adam. Takımın çok içinde ve her test programını yapıyor."

"Alpine'deki test programı ile muhtemelen şimdiye kadarki en iyi hazırlanmış pilot olacak."

"Kısa zamanda Formula 1'de bir koltuğu olacağına eminim. Padoğun neresinde olacak bilmiyorum ama hak edenlere fırsat gelecektir."

"Oscar da bunlardan biri. Tüm önemli şampiyonaları kazandı, çok profesyonel ve kendisini adıyor. Bu nedenle yakın zamanda onu buralarda göreceğinize eminim." dedi.

Alonso da takım arkadaşının sözlerine katıldı ve şunu ekledi: "İyi biri ve elbette çok yetenekli. Şimdiye kadar tüm genç kategorilerde kazandı ve bu yetenekli olduğunu gösteriyor."

"Simülatörde, fabrikada ve tüm toplantılarda çok profesyonel ve çalışkan. Hâlâ çok genç. Umarım yakın zamanda koltuk bulur."