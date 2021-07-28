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Formula 1 / Britanya GP Haberler

Alpine pilotları Macaristan'dan puanla ayrılmak istiyor

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Fernando Alonso ve Esteban Ocon bu hafta sonu gerçekleştirilecek Macaristan yarışında puan almaya devam etmek istiyorlar.

Alpine pilotları Macaristan'dan puanla ayrılmak istiyor

Alpine bu yıl şimdiye kadar gerçekleştirilen 10 yarışın dokuzundan puanla ayrılmayı başardı ve sadece sezonun ilk yarışı olan Bahreyn'den puanla ayrılamadı.

Son beş yarışın hepsinden puanla ayrılan Alonso, Macaristan GP öncesi şöyle konuştu: "Taraftarların yeni sprint yarışı formatı hakkında ne düşündüğünü görmek ilginç olacak çünkü günün sonunda onlar için tasarlanmış bir şey fakat üç gün boyunca aksiyon olmasını sevdim. Sprint yarışı benim için iyiydi ve ilk birkaç virajda pek çok araç geçmeyi başararak yarıştan en iyi şekilde faydalandım."

"Sonrasında pazar günkü yarış oldukça zordu ve çok uzun sürdü. Çok iyi bir yarış ve strateji uygulayarak takım için biraz daha puan kazanmış olduk."

"Bu sonuç, Budapeşte'de pist yürüyüşü yapmaya devam edeceğim anlamına geliyor ki bu muhtemelen son derece sıcak bir havada olacak!"

"Takımın sürekli geliştiğini hissediyorum. Özellikle iki aracın da puan kazandığı Silverstone'daki yarıştan sonra daha da mutluyum, bu yüzden şimdi bir başka iyi hafta sonu için daha umutluyuz."

Alonso perşembe günü 40 yaşına giriyor ve bu yüzden takım içerisinde kutlama yapılacak.

Neler planladıkları sorusuna İspanyol pilot, "Doğum günü kutlamaları için sabırsızlanıyorum. Takımın planladığı birkaç şey var. Doğum gününü Formula 1 hafta sonunda kutlamak çok güzel."

"Biraz pasta yiyeceğiz ve biraz kutlayacağız ama önümüzde önemli bir hafta sonu var, bu yüzden tamamen yarışa odaklanacağım. Bu, yaz arasından önceki son yarışımız ve iyi formumuzun devam etmek istiyorum."

Esteban Ocon ise, uzun bir aradan sonra puan aldığı Silverstone'un ardından bu ivmeyi sürdürmek istiyor.

"Hungaroring Formula 1 aracını sürmek için harika bir yer. Burası Formula 1 takvimindeki en sevdiğim pistlerden biri. Çok güzel bir akışa ve ritme sahip."

"Her şey, virajlardan en iyi şekilde faydalanmak ve her şeyi bir araya getirmekle ilgili. Silverstone'daki umut verici hafta sonunun ardından Macaristan'a gideceğim için çok mutluyum. Orada araç içerisinde önceki yarışlara kıyasla çok daha iyi hissettim."

"Takımla beraber Macaristan yarışı için simülatör üzerinde çalışmaya devam ediyoruz. Bu, yaz arasından önceki son yarış ve amacımız, sezonun ilk bölümünü olumlu şekilde bitirmek için daha fazla puan kazanmak olacak."

Esteban Ocon, Alpine A521, Pierre Gasly, AlphaTauri AT02

Esteban Ocon, Alpine A521, Pierre Gasly, AlphaTauri AT02

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

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