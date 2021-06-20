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Formula 1 / Fransa GP Haberler

Alpine pilotları iyi bir sonuç elde etmeyi hedefliyor

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Yarıştan hemen önce açıklamalarda bulunan Alpine pilotları Fernando Alonso ve Esteban Ocon, gerçekçi olsalar da fırsatları değerlendirmek istiyorlar.

Alpine pilotları iyi bir sonuç elde etmeyi hedefliyor

Fernando Alonso, sıralama turlarında son bölüme kalmayı başardı ve yarışa dokuzuncu sıradan başlayacak.

Yarışın başlamasına kısa bir süre kalan açıklamalarda bulunan Alonso, gerçekçi kalmaya devam ettiğini dile getirdi.

İspanyol pilot, "Yarıştan önce her zaman iyimserim ama aynı zamanda gerçekçi kalmaya çalışıyorum."

"Etrafımızda Ferrari ve McLaren sürücüleri, yani güçlü rakipler var. Zor olacağını biliyoruz ancak kendi ülkemizde yarışıyoruz ve bu yüzden taraftarları iyi bir sonuçla memnun etmek istiyorum." dedi.

Esteban Ocon ise yarışa 11. sıradan dışından başlayacak ve şöyle söyledi: "Fransa Grand Prix'sinde böylesine harika bir atmosfer olmasına çok sevindim. İhtiyacımız olan şey tam olarak bu!"

"Uzun zamandır Paul Ricard'a dönmeyi hayal ediyorduk. Burada bizi çok iyi karşıladılar. Umarım taraftarlara harika bir şov sunabiliriz."

"11. sıradan başlıyorum ancak henüz hiçbir şey bitmedi. Başlangıç için birçok seçeneğimiz var. Yarışta yağmur yağabilir, yani her şey olabilir. Başlangıç ​​için sabırsızlanıyorum. Başarılı olma şansımız var."

Ayrıca yarışa 12. başlayacak Aston Martin pilotu Sebastian Vettel de şunları söyledi: “Nasıl bir sonuç alabileceğimizi göreceğiz. Yarışa gridin ortasından başlıyorum ama umarım ilerleme kaydedebilir, birkaç rakibimi geçebilir ve stratejimi uygulayabilirim."

Son olarak Pierre Gasly şu ifadeleri kullandı: “Sıralama turları iyiydi. 6. sıradan çok memnunum. Sonuç beklediğimizden de iyiydi. İki Ferrari sürücüsü arasındayım ve her iki McLaren aracının önünde başlıyorum. Etrafta birçok hızlı isim var, bu yüzden yarış yoğun ve bol mücadeleli geçecek. Ancak buna hazırız. İyi bir strateji ve lastik kullanımı çok önemli olacak. Umarım pek çok puan alırız."

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