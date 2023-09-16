Alpine pilotları henüz araçtan memnun değil

Esteban Ocon, cuma günkü ikinci seansı 1.2 saniye geride 13. sırada tamamlarken, Pierre Gasly 1.7 saniye geride 18. oldu. Fransız üretici hem kısa hem de uzun sürüşlerde rakiplerinden daha yavaş bir görüntü çizdi.

Günün ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Esteban Ocon, henüz araçtan memnun olmadığını belirtti.

Ocon şöyle dedi: "Biz sürücüler için gerçekten harika ve heyecan verici bir pist olan Singapur caddelerinde sürüş yapmak gerçekten çok güzel."

"Bizim için iyi ve çok sıcak bir Cuma günüydü. Çalışma programımızı uygulamaya çalışırken pistte çok şey yaşadık."

"Başlangıçta sürüş yapmak, farklı pist düzenini deneyimlemek ve güncellemeleri test etmek güzeldi."

"Şu noktada, bazı adımlar atmak için yapmamız gereken çok iş olduğunu söyleyebilirim."

"Yapmamız gereken çok şey var, benim tarafımda da yapabileceğimiz çok şey var. Umarım sıralama turları için kendimizi iyi bir konuma getirebiliriz."

Esteban Ocon, Alpine A523 Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Pierre Gasly de takımın sıralama turları öncesinde daha fazlasına ihtiyaç duyduğuna inanıyor.

"Singapur'da olmak ve Marina Bay'deki bu harika yerde sürüş yapmak harika."

"Kokpitteki sıcaklık ve nem bizim için çok yoğun. Bu da burada yarışmanın zorluklarından bir tanesi."

"Halledilmesi gereken pek çok farklı konu ile yoğun bir gün oldu. Araçta birkaç küçük güncellememiz var, bu nedenle bunların aerodinamik anlamda nasıl işlediğini anlamak için biraz zaman harcamak önemliydi."

"Performans anlamında, yapmamız gereken bazı işler olduğunu söyleyebilirim. Ayar konusunda bakmamız gereken pek çok şey var; yarından önce kesinlikle geliştirebileceğimiz bazı noktalar var."

"Yeni pist düzeni gayet iyi. Değişikliklerle beraber yarışın nasıl olacağını görmek ve herhangi bir geçiş fırsatı sunup sunmayacağını anlamak ilginç olacak."