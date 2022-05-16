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Formula 1 Haberler

Alpine pilot kadrosuyla ilgili nihai kararını Temmuz'da vermeyi planlıyor

2023'te Fernando Alonso ile mi, yoksa Oscar Piastri ile mi yarışacakları konusunda henüz karar vermeyen Alpine, kesin kararını Temmuz ortasında, Britanya GP'si civarında vermek istiyor.

Jonathan Noble
Ekleyen:
Çeviren:
Altay Gök
Alpine pilot kadrosuyla ilgili nihai kararını Temmuz'da vermeyi planlıyor
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Alpine, 2023 pilot kadrosu en merak edilen takımlardan biri. Fransız takımın Esteban Ocon ile uzun vadeli bir sözleşmesi var, fakat 2023'te Ocon'un takım arkadaşının kim olacağı henüz belirsiz.

Diğer Alpine pilotu Fernando Alonso'nun sözleşmesi sene sonunda bitiyor, ancak çifte dünya şampiyonunun bir süre daha Formula 1'de kalmak istediği sır değil. Bu sezon yaşadığı şanssızlıklar sonucu büyük puanlar kaybeden Alonso, buna rağmen hızlı olabileceğini gösterdi ve halen şampiyonluk mücadelesi verebileceğini düşünüyor.

Takımın diğer seçeneği ise genç pilot Oscar Piastri. Bu sezonu Alpine yedek pilotu olarak geçiren 2021 F2 şampiyonunun 2023'te -ya Alpine ile, ya da başka bir takım ile- F1 gridinde olmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Takım, Alonso ile devam kararı alındığı takdirde, Piastri'nin gelişimini engellemeyecek ve onun -daha sonra geri dönmesi şartıyla- başka bir takımla anlaşmasına izin verecek. Piastri'nin gidebileceği takımlar arasında en olası ihtimal olarak Williams gösteriliyor.

Autosport'un pilot kadrosu ile ilgili sorusunu yanıtlayan Alpine takım patronu Otmar Szafnauer, "Henüz pilot kadrosu hakkında düşünmedik, çünkü bunun için biraz erken. Fakat Temmuz ayında, Silverstone'a gittiğimiz civarlarda muhtemelen bu konuya kafa yoruyor olacağız." ifadelerini kullandı.

Oscar Piastri, Reserve Driver, Alpine F1 Team

Oscar Piastri, Reserve Driver, Alpine F1 Team

Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

Nicholas Latifi'nin Alex Albon'un hızına yetişememesinden ötürü Williams'ın sezon içinde pilot değişikliği yapabileceğine dair birtakım spekülasyonlar da bulunmakta, dolayısıyla Piastri'nin 2022 sezonu bitmeden Formula 1'e giriş yapabileceği de konuşuluyor.

Ancak Szafnauer, Piastri'nin tecrübe kazanması için her türlü fırsata açık olacağını söylese de, henüz bu konuda herhangi bir görüşme gerçekleşmediğini de net şekilde belirtti. 

Alpine takım patronu, "Henüz bu konu hakkında derin düşüncelere sahip değilim. Williams'ta neler olduğunu bilmiyorum, yalnızca söylentileri duydum."

"Geçmişte, McLaren bize gelip 'Hey, onu [Piastri] yedek sürücü olarak kullanabilir miyiz?' dediğinde, evet dedik."

"Bunun nedeni, kenarda beklemesindense pistte olmasını tercih etmemiz. Yani başka bir takıma gitmesi fikrini stratejik olarak aklımızda tutacağız. Ama Williams'ta neler olduğunu bilmiyorum." dedi.

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