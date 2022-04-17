Alpine, Piastri'ye kiralık koltuk bakabilir

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Son Formula 2 şampiyonu 2022 sezonu için bir koltuk bulamadı, nitekim kendisi Alpine akademisinin bir üyesi ve takım yeni kuralların ilk sezonu için Esteban Ocon-Fernando Alonso ikilisini bozmak istemedi.

Bunun yerine, tüm testlere, simülatör çalışmalarına ve yarış hafta sonlarından sonra yapılan değerlendirme toplantılarına katılmayı içerecek olan, güçlendirilmiş bir test ve geliştirme sürücüsü rolüne yerleştirildi.

Bu 2022 için yeterli olabilir, ancak genç Avustralyalının 2023'te bir sezonu daha kenarda geçirmek istemesi pek olası değil.

Ocon geçtiğimiz sezon Alpine ile yeni bir sözleşme imzaladı ve 2024'e kadar koltuğu garanti altında, dolayısıyla Piastri'nin Alpine koltuğuna oturmasının tek yolu Alonso'nun takımdan ayrılması, ancak Alonso da Avustralya GP hafta sonunda verdiği bir röportajda "iki veya üç yıl daha yarışmak istediğini" belirtti.

Alpine CEO'su Laurent Rossi, Alonso'nun yorumlarının onu şaşırtmadığını fakat 2023 pilot kadrosu hakkında herhangi bir karar vermek için henüz çok erken olduğunu söyledi ve Alonso'nun geleceğinin Piastri ile ilgili planları değiştirmediğini de ekledi.

Rossi, "Fernando'nun kendini bu yılın sonunda ayrılacak şekilde ayarlamamış olması normal."

"Onun yerinde ben olsam, hızlı olduğum sürece yarışmaya devam ederdim."

Esteban Ocon, Alpine F1 Team, Otmar Szafnauer, Team Principal, Alpine F1, Fernando Alonso, Alpine F1 Team Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

"Hem bizim, hem de diğer takımlar için pilot kadrolarına karar verme zamanı henüz gelmedi, sezonun çok erken bir noktasındayız. Bu yüzden bunun hakkında çok düşünmedim."

"Oscar'ın programımız kapsamında gelişimine devam edeceğiz, bu hiçbir şeyi değiştirmeyecek. Bundan hiçbir şüphem yok, ancak Oscar'ın Formula 1'e adım attığında mümkün olduğunca hazır olduğundan emin olmalıyız. Benim için önemli olan tek şey bu."

Rossi, Alonso bu sezon yüksek performans göstermeye devam ederse ve 2023'te de takımda kalmasına karar verilirse, Alpine'nin Piastri için başka bir koltuk bulmaya açık olduğunu söyledi. Ancak bunu yalnızca gelecekte Alpine'a geri dönüş imkanı bulunuyorsa yapabilecek.

Rossi, "Eğer geri dönmesini sağlayacak bir çözüm varsa ona başka bir koltuk bulmayı düşünebiliriz, buna karşı değilim."

"Oscar'ın gelişimine önem verdiğimi görebiliyorsunuz, sonsuza kadar kenarda oturmasını ve beklemesini istemiyorum."

"F1'e gireceği gün geldiğinde hazır olmak zorunda ve o gün kesinlikle gelecek çünkü kendisi çok yetenekli ve spordaki 20 koltuktan birini almayı hak ediyor. Gelecekte dünya şampiyonluğuna ulaşma potansiyeline sahip olduğuna inanıyorum, buna ikna oldum. Bu yüzden bu süre zarfında elinden geldiğince gelişmesi gerekiyor."

"Kiralık bir koltuk bakmak hepimiz için her zaman düşünülmesi gereken bir parametre oldu. Geçen yıl Fernando'nun iyi performans gösterdiğini biliyorduk, kışın aniden büyüsünü kaybetmesi çok şaşırtıcı olurdu."

"Öyleyse gerçekçi olalım. Bu, düşünmemiz gereken senaryolardan biri." dedi.

Laurent Rossi, CEO, Alpine, Fernando Alonso, Alpine Fotoğraf: Alpine

Rossi'nin Piastri'nin şampiyonluk potansiyeline sahip olduğuna inandığı göz önüne alındığında, takım için ideal senaryo, Alpine şampiyonluk mücadelesi veren bir takım haline geldiğinde Piastri'yi herhangi bir kiralık pilot anlaşmasından geri almak olacaktır.

Rossi, "Onunla ve menajeri Mark Webber ile tartıştığımız şey bu. Podyumun zirvesine çıktığımızda, Oscar'ın bizim pilotumuz olmasını çok isterim."

"Benim için ideal senaryo, bizimle yarışlar ve şampiyonluklar kazanmasıdır. Deneyeceğimiz ve başaracağımız şey bu." dedi.

Renault'un Alpine dışında herhangi bir takıma motor tedarik etmiyor olması kiralık bir koltuk bulabilmek için engel oluşturabilir, ancak Rossi bunun herhangi bir anlaşmayı etkilemeyeceğini düşünüyor.

Rossi, "İlk işimiz fabrika takımını düzene sokmak ve gridde rekabet etmemize izin veren bir güç ünitesine sahip olmaktı."

"Bunu başardık. O zaman mevcut gridde müşteri takımlarına sahip olabiliriz veya gride yeni katılacak takımlar bunu düşünmekten mutlu olabilirler. Bu doğal bir durum."

"Bu durum pilotları etkiler mi? Elbette bir rol oynuyor. Ama bunu tersine çevirebiliriz, Renault güç ünitesine sahip olmayan takımlarla işbirliğine karşı olmadığımı söyleyebilirim." dedi.