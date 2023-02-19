Alpine: "Piastri'nin yanlış seçim yaptığını kanıtlayacağız"
Alpine takım patronu Otmar Szafnauer, Oscar Piastri'nin F1'deki rakibi McLaren'e katılarak 'yanlış seçim yaptığını' kanıtlamaya yemin etti.
2022 Formula 1 sezonunun en tartışmalı hikayelerinden biri, Piastri'nin Alpine'den McLaren'e geçişiydi.
Piastri'yi genç kariyeri boyunca destekleyen Alpine, Fernando Alonso'nun Aston Martin'e geçmesinin ardından onu pilot kadrosuna eklemeye karar verdiğinde 21 yaşındaki pilotla bir sözleşmesi olduğuna inanıyordu.
Ancak arka planda Piastri ve menajeri Mark Webber, McLaren ile bir anlaşma imzalamıştı.
Konu, F1 Sözleşme Tanıma Kurulu tarafından McLaren'in lehine çözüldü ve Piastri'nin, Daniel Ricciardo'nun yerine Woking merkezli takıma katılmasına izin verildi.
Bu hamle McLaren ve Piastri'yi, geçen sezon 14 puan farkla McLaren'i mağlup eden Alpine ile dördüncülük mücadelesi için rekabete soktu.
A523'ün lansmanında Fox Sports'un Piastri olayını geride bırakıp bırakmadığı ve bu durumdan ne öğrendiği sorusuna Szafnauer şu yanıtı verdi: "Birincisi, sağlam bir sözleşmeniz olmalı."
"İkincisi, takımı cazip hale getirmelisiniz ki bence öyleyiz, bu yüzden Jack [Doohan] takımımızın bir parçası olmak istiyor."
"Oscar'a iyi şanslar diliyorum ama yanlış seçim yaptığını kanıtlamak bize düşüyor."
"Daha rekabetçi olmalı, çok çalışmalı, araca performans katmalı ve pistte başarılı olmalıyız."
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