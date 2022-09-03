Alpine, Piastri'nin kontratını erkenden feshetmeyi değerlendiriyor

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Sözleşme Tanıma Kurulu'nun Alpine'in 2023 için Piastri ile herhangi bir anlaşması olmadığına karar vermesinin ardından, Avustralyalı sürücünün 2023 yılında McLaren'a geçeceği resmen doğrulandı.

Piastri şimdilik Alpine'in resmi yedek pilotluğunu yapıyor ve bu hafta sonu Enstone merkezli takımın simülatöründe çalışıyor.

Fakat yakında McLaren'a katılacak ve bundan ötürü Alpine, sahip olduğu gelişim sırlarını Avustralyalı sürücüye sunmak istemeyebilir.

Seçeneklerden biri, Piastri'nin kontratını feshetmek gibi görünüyor ve böyle bir durumda serbest kalacağı için hemen McLaren ile çalışmaya başlayabilir.

Alpine takım patronu Otmar Szafnauer durum hakkında şunları söyledi: "Bu hafta sonu bizimle beraber. Fabrikada simülatör çalışması yapıyor ve bu hafta sonu görevlerine devam edecek."

"Hafta sonunun bitmesine sadece birkaç gün kaldı. Pazartesi günü onunla bir araya geleceğiz ve nasıl ilerleyeceğimize karar vereceğiz."

"Bu konudaki kararımızı Pazartesi günü vereceğiz. Bunu şimdi burada değil, o zaman düşünmek istiyorum. Çünkü düşünülmesi gereken daha fazla şey var."

Otmar Szafnauer, Team Principal, Alpine F1, Pat Fry Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

Szafnauer, CRB duruşmasından önce Alpine'in Piastri üzerindeki hakkından emin olduğunu belirtiyordu ancak duruşma sonrası fikrinin değiştiğini belirtti.

"Duruşmaya girerken diğer tarafın tüm argümanlarını bilmiyordum. Herkesin bildiği gibi duruşma dört gün sürdü ve her iki tarafın da iyi argümanları vardı."

"Duruşmadan ayrılırken durumuna yarı yarıya olduğunu düşünüyordum. Sonuçta bizim lehimize karar vermediler. Yani iki tarafın lehine de çıkabilirdi ve onların lehine çıktı, bu yüzden sorun değil."

Tuhaf simülatör anı

Piastri olayının en tartışmalı yönlerinden biri, Alpine'in duyurusuna rağmen Piastri'nin 2023 için takımla yarışmayacağını açıklamasıydı.

Szafnauer, Piastri'nin başka bir yerde yarışmayı planladığını söylemesine rağmen takımın neden duyuruyu yaptığı sorusu üzerine, "O noktada Oscar'la görüşmeler vardı ve yaptığımız sözleşme şartlarının geçerli olduğu, dolayısıyla da CRB'ye ihtiyacımız olmadığı izlenimine kapılmıştık. Nedeni buydu." dedi.

Szafnauer geçtiğimiz hafta sonu yaptığı açıklamada, Piastri'ye 2023 için Alpine'de yarışacağını, takım simülatöründe çalışırken söylediğini belirtmişti.

Szafnauer tam olarak ne olduğunu açıklaması istendiğinde şunları söyledi, "Daha önce söylediklerimi tekrar edebilirim: Oscar simülatördeydi. Simülatör seansını bitirdiği zaman yanına gidip, gelecek yıl bizimle yarışacağını söyledim ve onu tebrik ettim. Gülümsedi ve teşekkür etti."

"Orada bir grup insan var mıydı? Size hayır diyebilirim, sadece ben ve simülatör teknisyeni vardı."

"Daha önce bir simülatör gördüyseniz, oldukça büyük bir odadır: Burası [Zandvoort basın toplantısı odası] kadar büyüktür. O odada üç kişiydik. Yani bir grup insan yoktu. Tuhaf değildi ve gülümseyip teşekkür etti."