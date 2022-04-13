Alpine, Piastri'nin yedek sürücü olarak yoğun bir yol geçirmesini bekliyor

Haberi dinle

Avustralyalı, Formula Renault, Formula 3 ve Formula 2'de arka arkaya üç yıl şampiyon olmasının ardından bu yıl kendisini koltuksuz buldu.

Çaylak yılında F2 şampiyonluğunu kazanan Piastri'nin bu yıl, Alpine koltukları Esteban Ocon ve Fernando Alonso ile dolu olduğu için gidecek bir yeri kalmadı.

Takım bu nedenle Piastri'ye test ve yedek sürücü rolünü verdi.

Fakat Rossi, bir yılı kenarda geçirmenin Piastri'nin hızlı gelişimini engellemeyeceğini ve takımın, geç yıldız için rolü yeniden tasarladığını söyledi.

Bu yenileme kapsamında Piastri, her testte ve simülasyon çalışmasında yer alacak ve görevini başka sürücülerle paylaşmayacak. Piastri bunların yanı sıra yarış hafta sonlarındaki brifinglerde aktif olarak yer alacak.

Rossi, Motorsport.com'a, "Kapsamlı bir test programı olacak, çok fazla test yapılacak, çok fazla kilometre kat edilecek ve çok fazla simülasyon çalışması olacak."

"Normalde, tüm test günlerini veya simülasyon çalışmalarını aynı sürücülerin yapmasını istemeyiz çünkü farklı bakış açıları almak yardımcı olur. Ancak Oscar'ın simülasyonda, az tecrübeli sürücülerden daha fazlasını getirebileceğini düşünüyoruz. Pistte ve pist dışında simülasyon çalışmalarında kapsamlı bir programla daha fazlasını alacağız."

"Çok fazla şey öğrenecek ve bize çok fazla şey getirecek."

"Ayrıca onu, veri analizi üzerindeki brifinglere diğer sürücülerden daha kapsamlı bir şekilde dahil ediyoruz. Diğer araçlara, onların sürüş çizgilerine de bakıyor ve araçların davranışı konusunda bize geri dönüşler veriyor. Hatta sürücülerin, virajı nasıl döndüğü ve bu tür şeyler konusunda da bilgi veriyor."

"Oscar'ın daha iyi katkıları ve daha iyi geri dönüşleri var çünkü buna güvenebiliyorsunuz. Söylenen bir şeye 'Sen ne biliyorsun?' demiyorsunuz."

"Bu yüzden, ona çok fazla bilgi, tecrübe ve uzmanlık veriyoruz. Bir çaylak veya yedek sürücünün normalde alacaklarından çok daha yoğun."

"Geçtiğimiz yıl, yedek sürücümüz bütün bu yarış öncesi veya sonrası toplantılarına katılmıyordu. Bütün testleri yapmıyordu ve simülasyonda o kadar çalışmıyordu. Bu da normal bir şey."

"Oscar ise hepsini yapıyor." dedi.

Oscar Piastri, Alpine A521 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Takım ayrıca, Piastri'nin sezonun sonlarına doğru 1. antrenmanlarda yer almasını planlıyor. Rossi, takımın bunu Piastri'nin evi Melbourne'de yapmayı çok istediğini ancak kurallar ve yeni pist düzeninin buna izin vermediğini söyledi.

Rossi, "Bu fikri çok sevdik. Ben de çok sevdim."

"Harika olurdu ancak araçlar tamamen yeni. Bütün takımlar için hâlâ hassaslar. Sürücüler hâlâ öğreniyor ve biz de öğreniyoruz. Bu yüzden her antrenman, birinci antrenman dahi önemli."

"Pist de yeniydi. Yani her şey bir arada. Ayrıca çok fazla yedek parçamız da yok."

"Sabit bir sürücü olup araca zarar vermek farklı, her ne kadar yetenekli olsa da bir çaylağa bu baskıyı yüklemek farklı bir şey. Eğer bir anda şasiyi herhangi bir sebeple mahvedersen Haas gibi olursun ve yedek şasin olmaz."

"Yani buna karşıt birçok parametre vardı. Bu nedenle maalesef bunu sezonun sonlarında yapmaya karar verdik."

"Uygun olabilecek birkaç yarış düşündük. Sürücülerin, orada birçok kez yarıştıkları için çok rahat oldukları ve birinci antrenmanın önemli olmadığı yarışları düşünüyoruz. Bu bir seçenek olabilir. Ya da, riskin çok da yüksek olmadığı yarışlar olabilir." dedi.