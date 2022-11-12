Alpine, Piastri'nin erken ayrılmasına izin verdi

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İki takım, yaz mevsiminden bu yana Piastri'nin 2023 koltuğu konusunda görüşmeler yapıyorlardı.

Piastri'nin McLaren ile anlaşma sürecinde yaşanan anlaşmazlıkların ardından Alpine, ilk başta onun takımdan erken ayrılmasına izin verme konusunda isteksizdi ancak taraflar arasında görüşmeler devam etti.

Ancak Piastri'nin geçtiğimiz günlerde Paul Ricard'da McLaren'in 2021 F1 aracıyla iki gün geçirmesinin ardından, bu konu hakkında ilerleme olduğu görüldü. McLaren, aynı araçla Colton Herta, Alex Palou ve Pato O'Ward'a da sürüş yaptırmıştı.

McLaren, bu testin gerçekleşmesi dışında herhangi bir detay paylaşmadı.

Sonunda taraflar arasında bir anlaşmaya varıldı ve Alpine, bu sezonun tamamlanmasıyla Piastri'nin serbest olacağını açıkladı.

Bu kapsamda Piastri, Abu Dhabi GP hafta sonunda McLaren ile olmayacak ancak yarış hafta sonu geçtikten sonra Abu Dhabi'de yapılacak genç sürücü testlerinde McLaren adına piste çıkacak.

Abu Dhabi GP'deki 1. antrenman seansına ise daha önceden planlandığı üzere O'Ward katılacak.

Alpine F1 Takım Patronu Otmar Szafnauer, Motorsport.com'a yaptığı açıklamada anlaşmaya vardıklarını ve Piastri'nin Abu Dhabi'deki testlere McLaren ile katılmakta özgür olacağını söyledi.

Szafnauer, "Yolların nasıl ayrılacağı konusunda bir anlaşma üzerinde müzakere edildi."

"Altına bir çizgi çekiyoruz. Bu sezon sona erdiğinde, gidip ne yapmak istiyorsa onu yapmakta özgür." dedi.

Szafnauer, Paul Ricard'daki testin bu anlaşma kapsamında gerçekleştiğini kabul etti.

Szafnauer ve McLaren Takım Patronu Andreas Seidl'in Piastri'nin durumuyla alakalı bugünkü takım patronları basın toplantısında daha fazla açıklama yapması bekleniyor.

Daha öncesinde de belirtildiği gibi, Abu Dhabi'deki genç sürücü ve lastik testinde yeni takımıyla piste çıkan tek isim Piastri olmayacak. Fernando Alonso'nun Aston Martin'le, Pierre Gasly'nin Alpine'le, Nyck de Vries'in de AlphaTauri ile o testlerde piste çıkması bekleniyor.