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Formula 1 Haberler

Alpine: "Piastri, Williams koltuğuyla yetinmedi"

Alpine CEO'su Laurent Rossi, ekibinin Oscar Piastri'ye Williams ile bir koltuk ayarladığını, ancak Piastri'nin bunu kabul etmediğini söyledi.

Zeynep Taş
Ekleyen:
Alpine: "Piastri, Williams koltuğuyla yetinmedi"
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Alpine ve Piastri arasındaki kontrat olayı, Formula 1'in son yıllarda gördüğü en tuhaf anlaşmazlıklardan biri olmaya devam ediyor. 

Alpine, 2023 için Fernando Alonso'nun yerine Piastri'nin yarışacağını duyurmuştu. Ancak Avustralyalı pilot, Alpine ile yarışacağı açıklamasını yalanladı. Ardından Piastri'nin Daniel Ricciardo'nun yerine McLaren ile bir kontrat imzaladığına dair söylentiler yayıldı.

Formula 1'in Sözleşme Tanıma Kurulu tarafından, Piastri'nin 2023 için Lando Norris'in takım arkadaşı olarak McLaren'de yarışacağı doğrulandı.

2021 F2 şampiyonu Piastri, 2022 sezonu için Alpine yedek pilotu konumundaydı ve takım; genç pilota 2023 gridi için koltuk bulmaya çalışıyordu.

Rossi, Formula 1 web sitesine verdiği röportajda Piastri'nin 2023 için Williams'a katılması konusunda bir anlaşma öne sürüldüğü, ancak Avustralyalı pilotun kabul etmediğini açıkladı. McLaren şu an takımlar şampiyonasında Williams'dan daha üst sırada yer alsa da Rossi, Piastri'nin bu tutumuna şaşırdığını belirtti. 

Oscar Piastri, Reserve Driver, Alpine F1 Team

Oscar Piastri, Reserve Driver, Alpine F1 Team

Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

Rossi, "Nisan sonunda Oscar'a Williams'ta bir koltuk bulduk."

"Williams fırsatı somut bir anlaşmaya dönüşmek üzereyken, Piastri'nin ekibi McLaren'de olası bir fırsatları olduğunu söyledi."

"Bu biraz hayal kırıklığı oldu. Biraz garip bir durumdu çünkü Piastri'ye verdiğimiz emeklerden dolayı ondan biraz daha sadakat bekliyorduk. Ayrıca bize gideceğini söylemedi, sadece bir fırsatı olduğunu söyledi."

"Daha sonra, sanırım 6 Temmuz'da; Ricciardo'nun gelecek sene McLaren'de kalacağı açıklamasını gördük. Bu durumda McLaren'in bir ilgisi olabileceğini fakat yine de Piastri'ye koltuk ayarlamayacaklarını düşündük."

"Bu noktada, Oscar'ı 2023 için Alpine'e alma kararını verdik."

"Otmar (Szafnauer), bu konuyu Oscar ile konuştu ve sonra resmi bir açıklama yaptık. McLaren ile kontrat imzaladığını asla bilmiyorduk çünkü bize söylemedi."

"Hâlâ Williams koltuğunun harika bir fırsat olduğuna ve Williams'ın üzerinizde az baskıyla çok şey öğrenebileceğiniz bir takım olduğunu düşünüyoruz. Oldukça tecrübeli ve George (Russell) gibi bir yeteneği geliştiren bir takım."

"Ancak, sportif açıdan daha iyi mücadelenin olduğu bir takıma gitmek istemesini de anlayabiliyoruz. Bunu daha önce hissedip ona Alpine'de bir koltuk sunmuştuk. Olan biteni bilmediğimiz için ona koltuk teklif ettiğimizde daha iyi bir seçenek olmadığını ve kabul edeceğini düşünmüştük."

"Ona olan bağlılığımız doğrultusunda oldukça mantıklı hareket ettiğimizi düşünüyorum. Bizim açımızdan bu oldukça basit bir hikaye, çünkü biz pilotumuza sadık kalmıştık. Dürüst olmak gerekirse, bir pilota daha fazlasını verebileceğimizi düşünmüyorum."

"Mercedes'e gitmeden önce Williams'ta yarışan Russell, Ferrari'ye gitmeden önce Sauber'de yarışan Leclerc ve Red Bull'a gitmeden önce Toro Rosso'da yarışan Verstappen ve Vettel gibi; Oscar'ın da bu tür bir süreçten geçmesi gerektiğini düşündük. Neredeyse bütün pilotlar yükselmeden önce küçük takımlarda yarıştı."

"Oscar, Williams için fazla iyi olduğunu düşündüğünde çok şaşırdım. Tabii ki McLaren sportif açıdan daha iyi bir seçenek, ancak bu kadar zamandan, emekten ve sadakatten sonra böyle bir durumla karşılaşmayı beklemiyorduk. Bunlar bizim kabul edebileceğimiz şeyler değil."

"Elbette bazı hatalar yaptık, aksi takdirde şu an bunu konuşuyor olmazdık. Ancak takım olarak değerlerimize, istikrarımıza ve Oscar'a olan sözlerimize sadık kaldığımızı düşünüyorum." dedi.

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