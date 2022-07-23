Alpine, Piastri ve Alonso'nun 2023 F1 gridinde yer alacağından emin
Alpine patronu Laurent Rossi, hem Fernando Alonso hem de Oscar Piastri'nin 2023'te Formula 1 gridinde olacağından emin.
Alpine şu anda gelecek yıl için sürücü seçeneklerini tartışıyor çünkü çifte dünya dünya şampiyonu Fernando Alonso'nun sözleşmesi bu yılın ardından sona ererken, F2 şampiyonu ve takımın yedek pilotu Piastri'nin de gelecek yıl F1'e girmek istediği biliniyor.
Piastri'nin 2023 için Nicholas Latifi'nin yerine Williams'a kiralanacağı düşünülürken, şimdiye kadar geleceğiyle alakalı hiçbir açıklamanın gelmemesi, sürücü pazarıyla ilgili bir dizi spekülasyona yol açıyor.
Cumartesi günü Paul Ricard'da konuşan Alpine CEO'su Rossi, gelecek sezon için koltuk bulmalarını sağlamak adına her iki sürücünün gelecekleriyle alakalı çalışmalar yaptıklarını belirtti..
Rossi, ”Fernando'nun sözleşmesi bu yıl bitiyor. Bu yüzden onunla açıkça görüşüyoruz."
"Bana soracağınızdan emin olduğum üzere, kendisi ve Oscar için çeşitli seçenekler hazırlıyoruz. Her ikisi de çok değerli sürücüler ve gelecek yıl Formula 1'de olmalarını çok isteriz.” dedi.
Her ikisinin de 2023'te gridde yer alıp almayacağı sorusuna Rossi, "Öyle olacağını düşünüyorum." yanıtını verdi. Fakat nerede yer alacaklarını düşündüğü sorusunu ise cevapsız bıraktı.
Rossi, gelecek yıl hem Alonso hem de Piastri'nin gridde yer alacağı konusundaki güveninin, bunun "makul, mantıklı ve her iki sürücüyü de tatmin edeceği düşünmesinden" kaynaklandığını ekledi
Oscar Piastri, Reserve Driver, Alpine F1 Team
Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images
Rossi, Alpine'in Piastri'yi programından tamamen çıkarmayı düşünmediğini ve başka bir takıma gitmesine izin vereceklerse, bunun sadece kiralık bir anlaşmayla olacağını ekledi.
Rossi, ”Onu geri alabildiğimiz sürece Oscar'ı başka bir takıma kiralamaya açık olacağız."
“Oscar'a büyük yatırımlar yaptık, ona inanıyoruz, bu yüzden yedek sürücülüğümüzü yapıyor. O çok umut verici bir yetenek, bu yeteneği takım içerisinde kullanmayı çok isteriz."
“İşin püf noktalarını öğrenmek için başka bir takımda yarışıp, daha sonra geri dönen diğer pek çok sürücü gibi olması, iyi bir senaryo olurdu." dedi.
Williams F1 şefi Jost Capito, takımın gelecek yılki sürücü kadrosu için çok sayıda seçeneği olduğunu ve sürücü kiralamaya açık olduklarını belirtti.
Capito, ”Eğer bu bizim için en iyi seçenek ise elbette bunu düşünürüz."
“Daha iyi bir seçeneğimiz olursa, o zaman daha iyisini seçeriz." dedi.
Horner, Mercedes'in önemli bir "lobi çalışması" yaptığını ima etti
Seidl: "Ricciardo'nun takımda kalacağını açıklaması sürpriz olmadı"
Son Haberler
Fransa GP öncesi: Pilotların yarış için sahip olduğu lastikler
Pirelli, Paul Ricard'da gerçekleştirilecek yarış öncesinde pilotların elinde olan kullanılmış ve kullanılmamış lastik sayılarını açıkladı.
Perez: "Yarış tamamen lastiklerle bağlı"
Red Bull pilotu Sergio Perez, yarışın kaderini belirleyecek şeyin lastikleri doğru aralığa getirmek olduğunu düşünüyor.
2022 Fransa Grand Prix'sine Charles Leclerc ilk sıradan başlayacak ve startta yanında Max Verstappen olacak.
McLaren, orijinal sidepod tasarımını neden bıraktı?
McLaren F1 takımı, Fransa GP güncelleme paketiyle orijinal sidepod tasarımını bırakarak gridin büyük çoğunluğunun kullandığı tasarıma yöneldi.