Alpine, Piastri olayından sorumlu olan avukatla yollarını ayırdı

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Speedcafe.com'un özel haberine göre Companies House'a ait kayıtlar, Enstone merkezli ekibin Hukuk İşleri Direktörü Benedicte Mercer'in 8 Kasım'da organizasyondan ayrıldığını gösteriyor.

Mercer, Alpine ile Oscar Piastri arasındaki sözleşmenin yapıldığı sürecin tam merkezindeydi ve bundan ötürü davanın ana sorumlularından birisiydi.

Hukuk İşleri Direktörü olduğu için, bu anlaşmaların ilgili kurumlara sunulmasını sağlamak da onun sorumluluğundaydı.

Alpine yönetimi, kendisine başlangıçtan itibaren güvenmişti ancak F1'in Sözleşme Tanıma Kurulu, tüm kayıtları inceledikten sonra McLaren lehine karar verdi.

Yapılan incelemeler sonrası kurul, Alpine ve Piastri arasında hiçbir zaman yedek pilotluk anlaşması imzalanmadığını ortaya koydu.

Bu uzun destan, Piastri'nin McLaren'a geçmesiyle son bulurken, Alpine 2023 için Pierre Gasly ile anlaşma imzaladı.

Görünüşe bakılırsa Alpine, tüm bu olaydan Mercer'i sorumlu tuttu ve yollarını ayırdı. Anlaşmanın feshi, sezonun bitimine iki yarış kala gerçekleşti.