Alpine, Piastri meselesinde haklı olduklarına sıkı sıkıya inanıyor

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Fernando Alonso'nun ani bir kararla Aston Martin ile anlaşmasının ardından hızlıca bir sonraki adımı atmak isteyen Alpine, Salı günü öğleden sonra bir basın açıklaması yapmış ve Piastri'nin 2023'ten itibaren kendileri adına yarışacağını duyurmuştu.

Ancak sadece birkaç saat sonra sosyal medya hesaplarından açıklama yapan Piastri, "Alpine ile herhangi bir sözleşme imzalamadığını" duyurarak karşı hamle yaptı.

Piastri, "Alpine F1'in öğleden sonra, benim onayım olmadan, bir basın açıklaması yaptığı ve gelecek sezon kendileri adına yarışacağımı duyurduğu anlaşılıyor."

"Bu doğru değil, Alpine ile 2023 sezonu için herhangi bir kontrat imzalamadım. Gelecek sezon Alpine için yarışmayacağım." ifadelerini kullandı.

Tüm bu karmaşanın sebebi olarak ise Piastri cephesinin gelecek yıl McLaren'da yarışabilmek için uğraşması gösterilmekte, hatta ön sözleşme imzaladıkları dahi iddia ediliyor.

Alpine'in, aralarındaki uzun vadeli anlaşmanın bir parçası olarak, Piastri'ye belli bir tarihe kadar F1 koltuğu sunmuş olması gerektiği de ciddi şekilde konuşulan iddialar arasından.

Oscar Piastri, Alpine Photo by: Alpine

An itibariyle meselenin anahtarı, bu tarihin gelip gelmediği ve Alpine'in Piastri üstündeki haklarının sona erip ermediğinin anlaşılmasında yatıyor.

Piastri'nin yaptığı oldukça net açıklamaya rağmen, Alpine'nin sağlam yasal zeminlere sahip oldukları konusunda epey kararlı olduğu görülmekte.

Bu, Piastri ile başka bir takım arasında bir anlaşmazlık çıkarsa, bunun Formula 1 Sözleşmeleri Tanıma Kurulu tarafından çözülmesi gerekebileceği anlamına geliyor.

İş bu noktaya kadar varırsa, bağımsız avukatlardan oluşan bir kurul Piastri'nin sahip olduğu sözleşmelerdeki şartları okuyacak ve böylece Avustralyalı pilotun haklarının kime ait olduğuna karar verilecek.

Salı günü, olaylar patlak vermeden önce konuşan Otmar Szafnauer, Alpine'nin gelecek yıl için Piastri ile anlaşma hakkına sahip olduğuna dair hiçbir şüphe duymadığını söyledi.

Szafnauer, "Onunla anlaşmaya hakkımız var, öncelik bize ait." dedi.