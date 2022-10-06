Alpine, performans atılımının bedelini ödediklerini düşünüyor

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Turbo hibrit çağının başlangıcından beri güç ünitesi konusunda rakiplerinin gerisinde kalan Renault, 2022 sezonuyla birlikte büyük bir adım attı ve performans anlamında rakiplerini neredeyse yakaladı.

Ancak ani bir performans artışı yanında dayanıklılık sorunlarını da getirdi; bu sorunlar nedeniyle sezon boyunca değerli puanlar kaybeden takım, son olarak Singapur'da motor sorunları nedeniyle hem Fernando Alonso'nun, hem de Esteban Ocon'un yarış dışı kalmasını izlemek zorunda kaldı.

Dayanıklılık sorunları nedeniyle önemli puanlar kaybettiğini söyleyen Alonso'nun Austin'de güç ünitesi değiştirmesi ve grid cezası alması bekleniyor, ancak Spa ve Monza'da ceza alan Ocon'un sene sonuna kadar gidebileceği düşünülmekte.

Suzuka'da Motorsport.com'un sorularını yanıtlayan Fry, "Her zaman bir takım sorunlar vardır" dedi. Açıkçası bu yıl epey sorumluluk aldık ve büyük miktarda değişiklik yaptık. Son birkaç yıldır atılan tüm adımlar sayesinde performans açısından çok daha iyi durumdayız.

"Harika işler yaptık, ancak bunları performans-dayanıklılık dengesinin peşinde koşacağımızı bilerek yaptık. Bence bu, ilerleme konusunda cesur bir yol, değil mi? Herkes gibi siz de arada bir bazı sorunlar yaşayabiliyorsunuz." dedi.

Esteban Ocon, Alpine F1 A522 Fotoğraf: Erik Junius

Alpine ve Renault için endişe verici olan şey, Singapur'da meydana gelen iki arızanın birbiriyle bağlantılı olmamasıydı.

Arka arkaya iki yarıştır puan alamayan Ocon, "İki farklı sorun olduğunu keşfettik, her şey farklı gelişti. Yarışı bitirememek sinir bozucu, özellikle de yarışın ilerleyen bölümlerinde olanlardan sonra. Ancak en önemli şey aracın iyi performans sergiliyor olması."

"Harika bir aracımız var, işe yarayan bazı güncellemeler getirdik. Yani araç rekabetçi.

"Sadece her iki aracın da normal bir hafta sonu geçirmesi ve elimizdeki aracın alabileceği puanları alabilmesi gerekiyor."

"Singapur'da startın ardından birkaç ufak sorunla karşılaştık ve sonrasında da arıza yaşadık. Bu normalde olan bir şey değil çünkü motor normalde yılın geri kalanında sorunsuz çalıştı." dedi.

Fernando Alonso, Alpine F1 A522 Fotoğraf: Erik Junius

Fry, Renault mühendislerinin Singapur'da yaşanan sorunları tespit ettiklerini ve sorunlara yol açan etkenlerin üstünde çalıştıklarını da belirtti.

Fry, "Farklı sorunlarla karşı karşıya kalmıştık. Motorlar Salı günü öğle saatlerinde geri geldi, hemen söküldü ve ana sorunlar tespit edildi. Şimdi bu sorunların üstünde çalışıyoruz."

"Sorunların nispeten yeni olduğunu söyleyebilirim, sorunlara yol açan temel nedenin ne olduğunu araştırana kadar hiçbir şeyden tam olarak emin olamazsınız. Bu yüzden analizinizi düzgün bir şekilde yapmalısınız." dedi.

Singapur'un sıcak hava koşullarının yaşananlarda rol oynayıp oynamadığı sorulan Fry, "Bunu söylemek için çok erken. Yani, öyle olduğuna inanmak zor, ama dürüst olmak gerekirse henüz bilmiyoruz." dedi.

Takımın herhangi bir güç ünitesi değişikliğine gidip gitmeyeceği de sorulan Fry, "Bence sorunu anlayana kadar bu soruya dürüstçe cevap vermek zor."

"Önümüzdeki yarışlar için ne planladığımızı bilmiyorum, ancak Suzuka'da herhangi bir ceza almamız gerektiğini düşünmüyorum.

"Esteban'ın makul bir süresi kaldı, Fernando için ise iyice düşünmemiz gerekiyor. Ama yine de her şey analizler sonucu elde edeceğimiz verilere bağlı. Tüm bu çalışmalar yapılana kadar şu anda bunu bilmek zor." dedi.