Alpine, performans artışı için 'geçici' bir çözüm bulmuş

Mevcut kurallara göre, motor performansı Formula 1 güç ünitesi üreticileri olan Mercedes, Ferrari, Honda ve Renault arasında dondurulmuş durumda.

Bu durum, FIA raporunun Renault güç ünitesinin 15-20 beygirlik bir düşüşle kayda değer bir performans farkını vurgulamasına neden oldu ve Fransız üretici için hayal kırıklığı yarattı.

Renault ise açığın 30 beygir gücünde olduğuna inanıyor.

Bu nedenle takım, FIA'ya ve rakip takımlara performans açığının nasıl kapatılabileceğine dair bir öneri sundu ve aradaki farkı kapatmanın bir yolu olarak yakıt kullanımını artırmayı önerdiler.

Bu öneri rakipler tarafından reddedildi ve Alpine takım patronu Bruno Famin takımının rakiplerini 'güç ünitesi üreticileri arasındaki centilmenlik anlaşmasını' bozdukları için eleştirdi.

Ancak Alpine, bu yılki A524 için farklı bir egzoz çözümü yoluyla motordan performans elde etmek için geçici bir çözüm bulduklarına inanıyor.

Alpine teknik patronu Matt Harman, Auto Motor und Sport'a verdiği demeçte, "Egzoz, arka süspansiyonun pivot noktaları arasına yönlendirildi."

"Sonuç olarak, boru artık daha düz ve bu da geri basıncı azaltıyor."

"Ayrıca egzozu soğutmuyoruz, bu da gazların daha fazla enerjiye sahip olduğu anlamına geliyor. Bu da bize performans artışı sağlayacaktır."

Geçtiğimiz sezon Alpine, Aston Martin'in 160 puan gerisinde ama Williams'ın 92 puan önünde yer alarak Takımlar Şampiyonası'nı altıncı sırada tamamladı.