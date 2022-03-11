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Alpine pembe renk düzenine geçti
Alpine, Bahreyn testinin ikinci gününde, sezonun ilk iki yarışında kullanacağı renk düzenine geçti.
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Fransız spor otomobil üreticisi, bu yıl BWT ile imzaladığı sponsorluk anlaşması kapsamında aracı kısmen pembe renge boyamıştı.
Ortaklığa dikkat çekmek amacıyla sezonun ilk iki yarışında pembe ağırlıklı renk düzeniyle yarışacaklardı.
Takım sürpriz şekilde Barselona testinin ikinci gününde pembe ağırlıklı renk düzenine geçiş yaptı.
Böylelikle ilk iki yarışta kullanılacak pembe düzen de ilk kez piste çıkarılmış oldu. Takım, Suudi Arabistan GP sonrası normal renk düzenine dönecek.
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