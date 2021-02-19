Alpine Patronu, Alonso’nun F1’deki gençlere ‘ilham’ vereceğini düşünüyor

İki kez dünya şampiyonu Alonso, iki sezon boyunca başka şampiyonalarda yarıştıktan sonra bu sezonda F1’e dönüş yapacak.

İspanyol pilot Alpine ekibiyle bir yılı aşkın bir sözleşme imzaladı. 2021’de Renault takımının yeniden markalaşması gerçekleşecek ve Alonso, Esteban Ocon’la takım arkadaşı olacak.

Alonso 2018 Renault F1 aracında birçok test sürüşü yaptı ve geçen sezonun sonlarında yer alan testlerde Guanyu Zhou, Christian Lundgaard ve Oscar Piastri’nin yanında yer aldı.

Alpine’in yeni CEO’su Rossi yeniden markalaşan akademinin lansmanında Alonso’nun, genç sürücülerin içindeki en iyiyi çıkarmaya yardımcı olacağını söyledi.

Rossi, ’’Fernando neredeyse 20 yıldır Formula 1’de, onun tecrübeleri genç ve gelişen sürücüler için paha biçilemez, zihinsel ve fizikî idman tavsiyelerinden, bir araçtan en iyisini alma yöntemlerine kadar...’’

‘’Aynı zamanda takımındaki genç yetenekleri desteklemek konusunda çok istekli ve akademideki sürücüleri tanımak için de çok zaman harcadı.’’

‘’Eminim ki ekibe bir ilham kaynağı olacak.’’

F2 pilotu Zhou, geçtiğimiz aralıkta Abu Dhabi’deki sezon sonu testlerinde Alonso’yla partner olmuştu. Zhou, İspanyol pilottan hızlı bir şekilde bir çok ders aldığını açıkladı.

‘’Çocukluğumdan beri Alonso benim Formula 1’deki idollerim arasında olmuştur ve bir gün onunla Renault F1 takımının sezon sonu testlerinde aynı garajda olacağımı hiç düşünemezdim.’’

‘’İki kez dünya şampiyonundan öğrenebildiğim kadarını öğrenmek, benim için çok büyük bir tecrübeydi.

‘’Onunla iyi anlaşıyoruz. Kesinlikle geçirdiğimiz iki haftada ondan çok şey öğrendim.’’ dedi Zhou.

Lundgaard da yapabileceği şeyler hakkında, Abu Dhabi’deki bilgilendirme toplantıları sırasında Alonso’yla zaman geçirdi.

Lundgaard, ‘’Son yarış için Abu Dhabi’deydim ve o da 2005’teki aracını sürüyordu. Bütün hafta sonunu onunla geçirdim.’’

‘’Bilgilendirme toplantılarında onun yanında oturuyordum ve o hafta sonu yarışmasa bile ne kadar konsantre olduğunu gördüm, ondan öğrendim.’’

‘’O spordaki büyük bir idol. Bence bir neden için burada. Kazanmak istiyor, bu yüzden şu an yanında olmak ve öğrenmek için doğru kişi o.’’ dedi.

Çeviri: Betim Aker