Alpine önemli güncellemeler üzerinde çalışıyor
Alpine'den Alan Permane, büyük bir fırsatı kaçırdıkları Avustralya GP'ye rağmen yeni parçalar hazırladıklarını ve sonraki yarışlarda ötürü daha fazla fırsata sahip olacaklarını düşünüyor.
Alpine, Avustralya GP'de güçlü bir tempoya sahipti ve Fernando Alonso, cumartesi günü hidrolik sorunu yaşamasaydı, muhtemelen yarışa ilk iki çizgiden başlayacaktı.
Hidrolik sorun, İspanyol pilotun kaza yapmasına yol açtı ve sonuç olarak 10. başladığı yarıştan puansız ayrıldı.
Fakat takım, yeni güncellemeler üzerinde çalışıyor ve bunu önümüzdeki Imola yarışına getirmeyi planlıyor. Bundan ötürü takım içerisinde iyimserlik hakim.
Alpine'den Alan Permane, sözlerine son yarışı değerlendirerek başladı ve şunları söyledi: "Güvenlik aracı en olmadık zamanda piste girmeseydi, Fernando o zaman McLaren pilotlarının ya önlerinde ya da hemen arkasında finiş görebilirdi."
"Bu da 10. sıradan başlarken oldukça değerli bir sonuç olurdu."
Fernando Alonso, Alpine A522, Lewis Hamilton, Mercedes W13
Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images
"Fakat bence Imola'da aracımız Melbourne'le aynı tempoda olacak. Bu açıdan iyimseriz."
"Sadece bir araç için hazırlayacak kadar zamanımız olsa da, yenilenmiş bir taban da dahil olmak üzere ciddi güncellemeler üzerinde çalışıyoruz."
"Başlangıçta Miami'ye getirmeyi planlamıştık ancak bunu Imola için daha öneçekmeyi başardık. Bu yüzden takım içerisinde iyimserlik var."
"Ancak aldığımız sonuçlar bir dereceye kadar pist özelliklerine bağlı. Bahreyn'de bazı zorluklar yaşadık ama Avustralya'da aracın davranışından memnunduk."
"Bakalım Imola'da bizi neler bekliyor? Bu İtalyan pistinin özellik olarak çok farklı olduğunu düşünmüyorum. Orada da hızlı virajlar, hızlı yön değişimleri ve pek çok şey var. Yani oraya gitmek için sabırsızlanıyoruz." dedi.
40 yaşındaki Alonso'nun çalışmalarını nasıl değerlendirebileceği sorulduğunda Permane gülerek şunları söyledi: "En üst seviyede performans sergilediğinden hiç şüphem yok. 15-16 yıl önceki performansından pek bir fark görmüyorum."
"2006 Avustralya Grand Prix'sini kazandığında, ben Giancarlo Fisichella'nın yarış mühendisiydim ve Fernando'nun rakibimiz olduğunu söyleyebilirsiniz. Ne kadar iyi performans gösterirsek gösterelim, onun önüne geçemedik."
"Yani onun ne kadar iyi olduğunu uzun zamandır biliyordum. Sonra Renault takımının baş mühendisi olduğumda onunla zaten çalıştım, bu yüzden çok üst sınıf bir pilot olduğunu gayet iyi biliyorum."
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