Alpine önemli güncellemeler üzerinde çalışıyor

"Fakat bence Imola'da aracımız Melbourne'le aynı tempoda olacak. Bu açıdan iyimseriz."

"Sadece bir araç için hazırlayacak kadar zamanımız olsa da, yenilenmiş bir taban da dahil olmak üzere ciddi güncellemeler üzerinde çalışıyoruz."

"Başlangıçta Miami'ye getirmeyi planlamıştık ancak bunu Imola için daha öneçekmeyi başardık. Bu yüzden takım içerisinde iyimserlik var."

"Ancak aldığımız sonuçlar bir dereceye kadar pist özelliklerine bağlı. Bahreyn'de bazı zorluklar yaşadık ama Avustralya'da aracın davranışından memnunduk."

"Bakalım Imola'da bizi neler bekliyor? Bu İtalyan pistinin özellik olarak çok farklı olduğunu düşünmüyorum. Orada da hızlı virajlar, hızlı yön değişimleri ve pek çok şey var. Yani oraya gitmek için sabırsızlanıyoruz." dedi.

40 yaşındaki Alonso'nun çalışmalarını nasıl değerlendirebileceği sorulduğunda Permane gülerek şunları söyledi: "En üst seviyede performans sergilediğinden hiç şüphem yok. 15-16 yıl önceki performansından pek bir fark görmüyorum."

"2006 Avustralya Grand Prix'sini kazandığında, ben Giancarlo Fisichella'nın yarış mühendisiydim ve Fernando'nun rakibimiz olduğunu söyleyebilirsiniz. Ne kadar iyi performans gösterirsek gösterelim, onun önüne geçemedik."

"Yani onun ne kadar iyi olduğunu uzun zamandır biliyordum. Sonra Renault takımının baş mühendisi olduğumda onunla zaten çalıştım, bu yüzden çok üst sınıf bir pilot olduğunu gayet iyi biliyorum."