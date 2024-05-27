Alpine: "Ocon'un Monako'daki hamlesi yersizdi, bu konuda önlemler alınacak"

Ocon ve Gasly'nin ilk startın açılış turunda Portier çıkışında temas etmesinin ardından Ocon'un aracı havaya fırladı ve ağır hasar alarak yarış dışı kaldı.

Gasly yarışa devam edebildi ve 10. sıradaki finişiyle sezonun ilk puanını aldı.

Ocon daha sonra olayla ilgili tüm suçu üstlendi ve takımdan özür diledi. Ardından FIA tarafından 10 saniyelik bir ceza aldı ancak bu ceza bir sonraki yarışında beş sıra grid cezasına çevrilecek.

Takım patronu Bruno Famin, Canal+ canlı yayınında şunları söyledi: "Araçta çok fazla hasar var."

"Sol arka süspansiyon bükülmüş, vites kutusu hasar görmüş. Tüm vites kutusunu değiştiriyoruz, bu çok büyük bir iş."

"Bu gerçekten üzücü, görmek istemediğimiz bir şeydi. Esteban'ın hamlesi tamamen yersizdi. Bu konuda önlemler alacağız."

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Famin, Pazar gecesi yapılan resmi takım basın açıklamasının ötesinde, olayla ilgili tutumu veya müteakip eylem hakkında kamuoyuna başka bir açıklama yapmadı.

Famin, "Ekip olarak, her iki araç arasındaki olayı kapalı kapılar ardında gözden geçirecek ve yöneteceğiz. Takımı tehlikeye atma potansiyeli olan durumlardan kaçınmalıyız."

Ancak Autosport'a göre, Famin yaşananlardan dolayı öfkeli ve bu son temas bardağı taşıran son damlaydı.

Takım, Bahreyn'den bu yana rekabetçi durumunun puan kazanma fırsatlarını kaçıramayacağı anlamına geldiğinin farkında, bu nedenle sürücülerine birbirleriyle yarışırken ekstra özen göstermeleri talimatını veriyor.

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Gasly bu konuda, "Yarıştan önce ne yapacağımıza dair net talimatlarımız vardı ve kim önde yarışırsa, arkadaki aracın yarış boyunca ona yardım etmesi gerekiyordu."

"Strateji buydu. Ne yazık ki bu gerçekleşmedi."

Bu olaydan sonra Famin, sürücülerine gelecekte bu tür olaylardan kaçınmalarını söyledi.

Ne yapılacağı konusunda henüz bir karar alınmadı, ancak gelecekte tekrarlanmamasını garanti altına almak için ne gerekiyorsa yapacağı anlaşılıyor.

Mali cezalar, Ocon ve Gasly'nin pozisyon için birbirleriyle mücadele etmesini tamamen engelleyen takım emirleri ve hatta sürücü kadrosunun değiştirilmesini de içeren bir dizi seçeneğin değerlendirildiği anlaşılıyor.

Bir diğer olasılık da Alpine'in, Lewis Hamilton ve Nico Rosberg arasındaki endişe verici çarpışmaların ardından Mercedes'in 2016'da izlediği yolu izlemesi olabilir.

O dönemde Mercedes, her iki sürücünün de uymayı kabul ettiği bir davranış kuralları taslağı hazırlamış ve herhangi bir olayın bir yarıştan men cezasıyla sonuçlanacağı konusunda açık bir uyarıda bulunmuştu.

Şimdi tüm gözler, takım için en iyisini yapmak için ne kadar büyük bir adım atması gerektiğini düşünen Enstone'un üzerinde olacak.