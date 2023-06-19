Kayıt Ol
Önceki / Verstappen'in çarptığı kuş, yarış boyunca fren kanallarında takılıp kalmış! Sonraki / Mercedes, Silverstone'a "önemli bir güncelleme paketi" getirecek
Formula 1 / Kanada GP Haberler

Alpine: "Ocon'un kanadı bir güvenlik sorunu yaratmıyordu"

Alpine takım patronu Otmar Szafnauer, Esteban Ocon'un sallanan arka kanada rağmen pite alınmamasının bir güvenlik sorunu yaratmadığını söyledi.

Adam Cooper
Ekleyen:
Esteban Ocon, Alpine A523, in the pits

Yarışın son beş turunda Ocon'un arka kanadı özellikle yüksek hızda ciddi anlamda sallanmaya başladı, hatta düşecek gibi bile durmaktaydı.

Bu sırada Ocon'u takip etmekte olan McLaren pilotu Lando Norris, arka kanadın bu denli sarsılmasının bir güvenlik sorunu oluşturduğunu belirtti.

FIA böyle durumlarda devam edip etmemek konusunda inisiyatifi takımlara bırakıyor, Alpine'in kararı da devam etmek ve sekizinciliği korumak oldu.

Mücadelenin ardından Autosport'a konuşan Szafnauer, "Geçmişe bakabilmek harika bir şey. Kanat önceki turlarda düşmemişti, dolayısıyla devam ettik.

"Bu kanadı tasarlayan ve üreten bizleriz, ne zaman neler olacağını biliyoruz. Herhangi bir şey olmadığı için mutluyuz."

"Ar&Ge departmanımız bu kanat üstünde çalıştı, sadece montaj şekli için dahi testler yapıyor ve neler olabileceğini görüyoruz. Yaptığımız tüm testlerin sonucunu vermesinden ötürü de mutluyuz." dedi.

Yarış kontrol ile bu konu hakkında görüştüklerini doğrulayan Szafnauer, "FIA bize ulaştı ve arka kanadınız hareket ediyor gibi görünüyor dedi, biz de baktık ve bunun hakkında konuştuk. Birkaç tur kala her şeyin yolunda gideceğinden emindik." dedi.

Esteban Ocon, Alpine A523

Esteban Ocon, Alpine A523

Photo by: Patrick Vinet / Motorsport Images

Yarışa altıncılık gibi güçlü bir konumdan başlayan Ocon, çift pite yönelmesinin ardından mücadeleyi sekizinci sırada ve tek pit yapan Alex Albon'un arkasında tamamladı.

Tek pite yönelselerdi yedincilikte kendilerinin olacağını söyleyen Szafnauer, "Lastiklerin damalı bayrağa kadar dayanıp dayanmayacağını tahmin etmek kolay değildi."

"Williams'ın kaybedecek bir şeyi yoktu. Eğer pit stop yapsalardı, puan alamazlardı."

"Günün sonunda onlardan 0.6-0.7 saniye daha hızlıydık. DRS ve düşük sürtünmeye rağmen geçiş yapmayı başaramadık."

"Şimdi geriye dönüp baktığımda ve onların ne yaptığını gördüğümde, keşke biz de aynısını yapsa ve birkaç sıra önde olsaydık diyorum." dedi.

Kanat sorununun Ocon'u yavaşlatıp yavaşlatmadığı sorulduğunda Szafnauer, "Bu iyi bir soru, biz sadece aero verilerine bakıyorduk."

"Aerodinamikçiler büyük bir şey olmadığını söylüyorlardı ama zemin aerodinamiği üzerinde de etkisi olabilirdi çünkü bu bir kiriş kanadı sorunu ve bunlar etkileşimli." dedi.

paylaşım
yorumlar

Verstappen'in çarptığı kuş, yarış boyunca fren kanallarında takılıp kalmış!

Mercedes, Silverstone'a "önemli bir güncelleme paketi" getirecek
Adam Cooper Daha fazlası
Adam Cooper
Perez: "Sadece yarım tur erken davranabilseydik her şey farklı olacaktı"

Perez: "Sadece yarım tur erken davranabilseydik her şey farklı olacaktı"

Formula 1
Kanada GP

Perez: "Sadece yarım tur erken davranabilseydik her şey farklı olacaktı" Perez: "Sadece yarım tur erken davranabilseydik her şey farklı olacaktı"

FIA, ikinci virajdaki bariyeri kısaltma kararı aldı!

FIA, ikinci virajdaki bariyeri kısaltma kararı aldı!

Formula 1
Kanada GP

FIA, ikinci virajdaki bariyeri kısaltma kararı aldı! FIA, ikinci virajdaki bariyeri kısaltma kararı aldı!

Duymadığınız bir hikaye: Schumacher, 97 Jerez sonrası barda Villeneuve ile buluşur...

Duymadığınız bir hikaye: Schumacher, 97 Jerez sonrası barda Villeneuve ile buluşur...

Prime
Prime
Formula 1

Duymadığınız bir hikaye: Schumacher, 97 Jerez sonrası barda Villeneuve ile buluşur... Duymadığınız bir hikaye: Schumacher, 97 Jerez sonrası barda Villeneuve ile buluşur...

Esteban Ocon Daha fazlası
Esteban Ocon
Ocon: "Barselona sıralama turları, Alpine'in performansını doğruladı"

Ocon: "Barselona sıralama turları, Alpine'in performansını doğruladı"

Formula 1
İspanya GP

Ocon: "Barselona sıralama turları, Alpine'in performansını doğruladı" Ocon: "Barselona sıralama turları, Alpine'in performansını doğruladı"

Sainz: "Hislerimi kendime saklamalıyım"

Sainz: "Hislerimi kendime saklamalıyım"

Formula 1
Monako GP

Sainz: "Hislerimi kendime saklamalıyım" Sainz: "Hislerimi kendime saklamalıyım"

Ocon: "Umarım Alonso startta karmaşa yaratır"

Ocon: "Umarım Alonso startta karmaşa yaratır"

Formula 1
Monako GP

Ocon: "Umarım Alonso startta karmaşa yaratır" Ocon: "Umarım Alonso startta karmaşa yaratır"

Alpine Daha fazlası
Alpine
Szafnauer: "İspanya'dan sonra Gasly ve mühendislik ekibiyle bir araya geldik"

Szafnauer: "İspanya'dan sonra Gasly ve mühendislik ekibiyle bir araya geldik"

Formula 1
Kanada GP

Szafnauer: "İspanya'dan sonra Gasly ve mühendislik ekibiyle bir araya geldik" Szafnauer: "İspanya'dan sonra Gasly ve mühendislik ekibiyle bir araya geldik"

Sainz: "Alpine yakında ön gruba dahil olabilir"

Sainz: "Alpine yakında ön gruba dahil olabilir"

Formula 1
Kanada GP

Sainz: "Alpine yakında ön gruba dahil olabilir" Sainz: "Alpine yakında ön gruba dahil olabilir"

Bazı takımlar Montreal'e güncelleme paketiyle geliyor

Bazı takımlar Montreal'e güncelleme paketiyle geliyor

Formula 1
Kanada GP

Bazı takımlar Montreal'e güncelleme paketiyle geliyor Bazı takımlar Montreal'e güncelleme paketiyle geliyor

Son Haberler

Quartararo'dan Marquez'e destek: "Başka kim daha iyi olmak için beş kez kaza yapar?"

Quartararo'dan Marquez'e destek: "Başka kim daha iyi olmak için beş kez kaza yapar?"

MGP MotoGP
Almanya GP

Quartararo'dan Marquez'e destek: "Başka kim daha iyi olmak için beş kez kaza yapar?" Quartararo'dan Marquez'e destek: "Başka kim daha iyi olmak için beş kez kaza yapar?"

Alonso: "Montreal benim için 70 turluk sıralama turları gibiydi"

Alonso: "Montreal benim için 70 turluk sıralama turları gibiydi"

F1 Formula 1
Kanada GP

Alonso: "Montreal benim için 70 turluk sıralama turları gibiydi" Alonso: "Montreal benim için 70 turluk sıralama turları gibiydi"

Hamilton: "W14'ün karakteristiği Red Bull'u yenebilecek seviyede değil"

Hamilton: "W14'ün karakteristiği Red Bull'u yenebilecek seviyede değil"

F1 Formula 1
Kanada GP

Hamilton: "W14'ün karakteristiği Red Bull'u yenebilecek seviyede değil" Hamilton: "W14'ün karakteristiği Red Bull'u yenebilecek seviyede değil"

Schumacher: "Williams'ta yarışmak isterim"

Schumacher: "Williams'ta yarışmak isterim"

F1 Formula 1
Kanada GP

Schumacher: "Williams'ta yarışmak isterim" Schumacher: "Williams'ta yarışmak isterim"

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Kevin Turner

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Prime
Prime
Formula 1
Gary Anderson

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Mail listesine üye ol
Sosyal
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Kayıt Ol