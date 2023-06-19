Alpine: "Ocon'un kanadı bir güvenlik sorunu yaratmıyordu"

Yarışın son beş turunda Ocon'un arka kanadı özellikle yüksek hızda ciddi anlamda sallanmaya başladı, hatta düşecek gibi bile durmaktaydı.

Bu sırada Ocon'u takip etmekte olan McLaren pilotu Lando Norris, arka kanadın bu denli sarsılmasının bir güvenlik sorunu oluşturduğunu belirtti.

FIA böyle durumlarda devam edip etmemek konusunda inisiyatifi takımlara bırakıyor, Alpine'in kararı da devam etmek ve sekizinciliği korumak oldu.

Mücadelenin ardından Autosport'a konuşan Szafnauer, "Geçmişe bakabilmek harika bir şey. Kanat önceki turlarda düşmemişti, dolayısıyla devam ettik.

"Bu kanadı tasarlayan ve üreten bizleriz, ne zaman neler olacağını biliyoruz. Herhangi bir şey olmadığı için mutluyuz."

"Ar&Ge departmanımız bu kanat üstünde çalıştı, sadece montaj şekli için dahi testler yapıyor ve neler olabileceğini görüyoruz. Yaptığımız tüm testlerin sonucunu vermesinden ötürü de mutluyuz." dedi.

Yarış kontrol ile bu konu hakkında görüştüklerini doğrulayan Szafnauer, "FIA bize ulaştı ve arka kanadınız hareket ediyor gibi görünüyor dedi, biz de baktık ve bunun hakkında konuştuk. Birkaç tur kala her şeyin yolunda gideceğinden emindik." dedi.

Esteban Ocon, Alpine A523 Photo by: Patrick Vinet / Motorsport Images

Yarışa altıncılık gibi güçlü bir konumdan başlayan Ocon, çift pite yönelmesinin ardından mücadeleyi sekizinci sırada ve tek pit yapan Alex Albon'un arkasında tamamladı.

Tek pite yönelselerdi yedincilikte kendilerinin olacağını söyleyen Szafnauer, "Lastiklerin damalı bayrağa kadar dayanıp dayanmayacağını tahmin etmek kolay değildi."

"Williams'ın kaybedecek bir şeyi yoktu. Eğer pit stop yapsalardı, puan alamazlardı."

"Günün sonunda onlardan 0.6-0.7 saniye daha hızlıydık. DRS ve düşük sürtünmeye rağmen geçiş yapmayı başaramadık."

"Şimdi geriye dönüp baktığımda ve onların ne yaptığını gördüğümde, keşke biz de aynısını yapsa ve birkaç sıra önde olsaydık diyorum." dedi.

Kanat sorununun Ocon'u yavaşlatıp yavaşlatmadığı sorulduğunda Szafnauer, "Bu iyi bir soru, biz sadece aero verilerine bakıyorduk."

"Aerodinamikçiler büyük bir şey olmadığını söylüyorlardı ama zemin aerodinamiği üzerinde de etkisi olabilirdi çünkü bu bir kiriş kanadı sorunu ve bunlar etkileşimli." dedi.