Alpine, Ocon'un aracını 2. seans öncesinde hazırlamayı başardı
Alpine, Esteban Ocon'un Las Vegas GP 1. antrenman seansında ağır hasar alan aracını ikinci antrenman seansı öncesinde hazırladığını duyurdu.
Las Vegas'ta 1. antrenman seansı sadece 10 dakika sürerken, bu süreçte yaşanan olaylar büyük kazalara ve pahalıya mal olan hasarlara neden oldu.
Bu süreçte yaşanan rögar kapağı kazalarından Carlos Sainz, Esteban Ocon ve Zhou Guanyu olumsuz etkilendiler.
En ağır hasarı Sainz görürken, Ocon'un da aracında hasar olduğu ve şasi değiştirmesi gerekeceği duyuruldu. Zhou ise hafif hasarla kazadan kurtuldu.
Sainz'ın aracının monokoku hasar görürken diğer taraftan motorunun, enerji depolama sisteminin ve kontrol elektroniğinin değişeceği duyuruldu.
Alpine, biraz önce yaptığı açıklamada Ocon'un aracının yedek şasiye geçirildiğini ve Fransız sürücünün 2. seansa devam edeceğini duyurdu.
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