Prime'a abone ol
Formula 1 Las Vegas GP
Haberler

Alpine, Ocon'un aracını 2. seans öncesinde hazırlamayı başardı

Alpine, Esteban Ocon'un Las Vegas GP 1. antrenman seansında ağır hasar alan aracını ikinci antrenman seansı öncesinde hazırladığını duyurdu.

Abdullah Çelik
Editör Abdullah Çelik
Güncelleme
Esteban Ocon, Alpine A523

Las Vegas'ta 1. antrenman seansı sadece 10 dakika sürerken, bu süreçte yaşanan olaylar büyük kazalara ve pahalıya mal olan hasarlara neden oldu.

Bu süreçte yaşanan rögar kapağı kazalarından Carlos Sainz, Esteban Ocon ve Zhou Guanyu olumsuz etkilendiler.

En ağır hasarı Sainz görürken, Ocon'un da aracında hasar olduğu ve şasi değiştirmesi gerekeceği duyuruldu. Zhou ise hafif hasarla kazadan kurtuldu.

Sainz'ın aracının monokoku hasar görürken diğer taraftan motorunun, enerji depolama sisteminin ve kontrol elektroniğinin değişeceği duyuruldu.

Alpine, biraz önce yaptığı açıklamada Ocon'un aracının yedek şasiye geçirildiğini ve Fransız sürücünün 2. seansa devam edeceğini duyurdu.

 

paylaşım
yorumlar
Önceki haber Horner, Perez'e güveniyor: "Max'e ihtiyacı yok"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Abdullah Çelik
Daha fazlası
Abdullah Çelik
Bottas: "5. olmak her zaman güzeldir ancak konuşmak için erken"

Bottas: "5. olmak her zaman güzeldir ancak konuşmak için erken"

Formula 1
Las Vegas GP

Bottas: "5. olmak her zaman güzeldir ancak konuşmak için erken" Bottas: "5. olmak her zaman güzeldir ancak konuşmak için erken"

Gasly: "Bir daha gece 3'te Formula 1 aracı süreceğimizi sanmıyorum!"

Gasly: "Bir daha gece 3'te Formula 1 aracı süreceğimizi sanmıyorum!"

Formula 1
Las Vegas GP

Gasly: "Bir daha gece 3'te Formula 1 aracı süreceğimizi sanmıyorum!" Gasly: "Bir daha gece 3'te Formula 1 aracı süreceğimizi sanmıyorum!"

Norris: "Zor bir gündü ancak yarın daha iyi olacağımızdan eminim"

Norris: "Zor bir gündü ancak yarın daha iyi olacağımızdan eminim"

Formula 1
Las Vegas GP

Norris: "Zor bir gündü ancak yarın daha iyi olacağımızdan eminim" Norris: "Zor bir gündü ancak yarın daha iyi olacağımızdan eminim"

Son Haberler

Bottas: "5. olmak her zaman güzeldir ancak konuşmak için erken"

Bottas: "5. olmak her zaman güzeldir ancak konuşmak için erken"

F1 Formula 1
Las Vegas GP

Bottas: "5. olmak her zaman güzeldir ancak konuşmak için erken" Bottas: "5. olmak her zaman güzeldir ancak konuşmak için erken"

Gasly: "Bir daha gece 3'te Formula 1 aracı süreceğimizi sanmıyorum!"

Gasly: "Bir daha gece 3'te Formula 1 aracı süreceğimizi sanmıyorum!"

F1 Formula 1
Las Vegas GP

Gasly: "Bir daha gece 3'te Formula 1 aracı süreceğimizi sanmıyorum!" Gasly: "Bir daha gece 3'te Formula 1 aracı süreceğimizi sanmıyorum!"

Norris: "Zor bir gündü ancak yarın daha iyi olacağımızdan eminim"

Norris: "Zor bir gündü ancak yarın daha iyi olacağımızdan eminim"

F1 Formula 1
Las Vegas GP

Norris: "Zor bir gündü ancak yarın daha iyi olacağımızdan eminim" Norris: "Zor bir gündü ancak yarın daha iyi olacağımızdan eminim"

F1 tarihindeki en son 7 rögar / drenaj kapağı kazası

F1 tarihindeki en son 7 rögar / drenaj kapağı kazası

F1 Formula 1
Las Vegas GP

F1 tarihindeki en son 7 rögar / drenaj kapağı kazası F1 tarihindeki en son 7 rögar / drenaj kapağı kazası

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol