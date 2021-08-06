Alpine, Ocon'un ani form düşüşünü tersine çevirecek ne buldu?

2021 sezonun ilk yarışlarında sürekli olarak sıralamaların üçüncü bölümüne kalmak için mücadele eden isimlerden biri olan Ocon'un sezonu, bir anda tam tersine dönmüştü.

Ocon'un sıralama turlarındaki formu İspanya'da zirve yaptı ve Fransız pilot, Barselona'da sıralama turlarını 5. sırada tamamladı. Ancak Ocon, sonraki üç yarışta, Monako, Azerbaycan ve Fransa'da üçüncü bölüme kalmayı başaramadı.

Bu, Steiermark ve Avusturya GP'de daha da kötüleşti. A521 aracından hız çıkarmakta zorlanan Ocon, Red Bull Ring'de gerçekleştirilen iki yarışa da 17. sıradan başladı ve iki yarışta da puan alamadı.

Bir anda Ocon'un form grafiğinde neden böyle bir düşüş yaşandığına dair net bir açıklama yoktu ve hem takımın hem de sürücünün kafası karışmış durumdaydı. Takım da Avusturya'daki yarışların ardından gerçekleştirilecek Britanya Grand Prix'si öncesinde, Ocon'un şasisini değiştirerek ona büyük oranda yeni bir araç verdi.

Yeni şasiyle ve diğer bazı parçaların da değişmesiyle, Ocon yeniden kendini araçla bir hissetti. Silverstone'da kendini yeniden sıralama turlarının son bölümünde bulan Ocon, yarışta da birkaç puan aldı ve sonrasında bunu Macaristan'daki harika galibiyeti takip etti.

Alpine, Ocon'un form grafiğinin zamanında tersine dönmesinin ona Macaristan'daki fırsatı değerlendirmesini sağladığından dolayı mutlu olsa da takım, hâlâ bu ani form düşüşünün neden kaynaklandığını bilmiyor.

Takım ön süspansiyonda ufak bir sorun bulsa da sorun bulunan bu ufak parça, performans grafiğindeki büyük değişimin sebebini açıklamıyor.

Esteban Ocon, Alpine A521, 1st position, takes victory to the delight of his team on the pit wall Photo by: Jerry Andre / Motorsport Images

Motorsport.com tarafından Alpine'in Ocon'un aracında ne bulduğunu açıklaması istendiğinde Marcin Budkowski, şunları söyledi: "Sorunun tam olarak ne olduğunu bilmediğimizi söylemek yanlış olmaz. Araçta bir sorun vardı. Pilot- araç kombinasyonu bekleneni vermiyordu."

"Biz de araçta değiştirebildiğimiz kadar çok şey değiştirme kararı aldık çünkü ne olduğuna dair bir fikriniz yoksa ve parçaları değiştirebiliyorsanız, bunu neden yapmayasınız?"

"Şasiyi değiştirdiğimizde, eski şaside bazı testler yaptık ancak şasinin sağlamlığı konusunda bir şey görmedik ya da normalde şasinizde sorun olduğunda gördüğünüz şeyleri görmedik."

"Sadece ön süspansiyonda küçük bir sorun gördük ve bu oldukça küçüktü. Ancak bu sorun, Esteban'ın anlattığı belirtilere neden olmuş olabilir."

"Bu sorun o kadar tur zamanına mâl oluyor muydu? Bence olmuyordu ama pilotun istikrarını bozacak küçük bir şey olduğunda bu, pilotun özgüvenini kaybetmesine neden olabiliyor. Sonrasında bu da birkaç onda bir saniye kaybettirebilir."

"Yani gerçek şu ki size tam bir cevap veremem çünkü biz de gerçekten bilmiyoruz. Ancak biraz anormal olan şeyler bulduk."

Ocon'un problemlerine neyin sebep olduğuna yönelik bir bilinmezlik devam etse de Fransız takım, önemli olan şeyin Ocon'un yeniden formunun zirvesine dönmesi olduğunu söyledi.

Konu hakkında konuşan Budkowski, "Bu değişiklikleri yapmamız ve Esteban'ın araca yeniden güvenebilmesi, onun yeniden iyi bir rekabetçilik seviyesine çıkabilmesi anlamına geldi."

"Bence önemli olan şey de bu. Silverstone'daki ilk antrenmandan itibaren araçla mutluydu ve daha önce aracında yaşadığı sorunları yaşamadığını söyledi." dedi.

Esteban Ocon, Alpine F1, 1st position, with his trophy Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images