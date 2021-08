Alpine, Ocon'un ani form düşüşünü tersine çevirecek ne buldu?

2021 sezonun ilk yarışlarında sürekli olarak sıralamaların üçüncü bölümüne kalmak için mücadele eden isimlerden biri olan Ocon'un sezonu, bir anda tam tersine dönmüştü.

Ocon'un sıralama turlarındaki formu İspanya'da zirve yaptı ve Fransız pilot, Barselona'da sıralama turlarını 5. sırada tamamladı. Ancak Ocon, sonraki üç yarışta, Monako, Azerbaycan ve Fransa'da üçüncü bölüme kalmayı başaramadı.

Bu, Steiermark ve Avusturya GP'de daha da kötüleşti. A521 aracından hız çıkarmakta zorlanan Ocon, Red Bull Ring'de gerçekleştirilen iki yarışa da 17. sıradan başladı ve iki yarışta da puan alamadı.

Bir anda Ocon'un form grafiğinde neden böyle bir düşüş yaşandığına dair net bir açıklama yoktu ve hem takımın hem de sürücünün kafası karışmış durumdaydı. Takım da Avusturya'daki yarışların ardından gerçekleştirilecek Britanya Grand Prix'si öncesinde, Ocon'un şasisini değiştirerek ona büyük oranda yeni bir araç verdi.

Yeni şasiyle ve diğer bazı parçaların da değişmesiyle, Ocon yeniden kendini araçla bir hissetti. Silverstone'da kendini yeniden sıralama turlarının son bölümünde bulan Ocon, yarışta da birkaç puan aldı ve sonrasında bunu Macaristan'daki harika galibiyeti takip etti.

Alpine, Ocon'un form grafiğinin zamanında tersine dönmesinin ona Macaristan'daki fırsatı değerlendirmesini sağladığından dolayı mutlu olsa da takım, hâlâ bu ani form düşüşünün neden kaynaklandığını bilmiyor.

Takım ön süspansiyonda ufak bir sorun bulsa da sorun bulunan bu ufak parça, performans grafiğindeki büyük değişimin sebebini açıklamıyor.

Esteban Ocon, Alpine A521, 1st position, takes victory to the delight of his team on the pit wall

Photo by: Jerry Andre / Motorsport Images