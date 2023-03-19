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Alpine, Ocon'un aldığı üç cezanın ardından "prosedür değişikliği" yaptı

Alpine Formula 1 pilotu Esteban Ocon FIA ile görüştü ve takımı Suudi Arabistan Grand Prix'sinde bir dizi ceza daha almamak için prosedürel değişiklikler uyguladı.

Matt Kew
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Alpine, Ocon'un aldığı üç cezanın ardından "prosedür değişikliği" yaptı
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Ocon, Bahreyn'de gerçekleştirilen yarışta üç ayrı ceza almış ve bundan ötürü de  yarışı mahvolmuştu.

Fransız sürücü, ilk başta gridde yanlış yerde durduğu için zaman cezası aldı ve bunun pit stopta çekilmesi gerekiyordu. Fakat mekanikerler pit stopta 5 saniye yerine 4.6 saniye sonra araca dokundukları için, Ocon 10 saniye zaman cezası aldı.

Sonrasında Ocon, pitten ayrılırken 80 km/s hızın 0.1 km/s üzerine çıktığı için 5 saniye zaman cezası daha aldı. Hal böyle olunca bir yarışta üç ceza almış oldu ve yarıştan sonra FIA ile görüşerek durumu anlamaya çalıştı.

Ayrıca Alpine de, takımın bu hafta sonu aynı hatalara düşmesini önlemek için prosedürel değişiklikler yaptı.

Cidde sıralama turlarında altıncı olan Ocon yarış için hedeflerinin "Bahreyn'de başımıza gelen her şeyden uzak kalmak, operasyonel olarak iyi bir yarış çıkarmak ve iki araçla biden puan almak" olduğunu söyledi.

Esteban Ocon, Alpine A523

Esteban Ocon, Alpine A523

Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Bahreyn'de yaşananlarla ilgili kapsamlı bir iç değerlendirme yapılıp yapılmadığı sorulduğunda Ocon, "FIA ile görüştüm ve açıkçası bunu anlamak kesinlikle önemliydi."

"FIA ile bir toplantı yaptım, takımla görüştüm. Bu kesinlikle açık bir durum. Gridde biraz fazla sağda durmam aptalcaydı ve bunu düzeltmek kolay.

"Fakat oturduğumuz yerden yanı aracın içerisinden öyle değil. Aslında oturduğunuz yerden hiçbir şey göremiyorsunuz.

"Yani, bu başa çıkmam gereken bir şey. Umarım tekrar olmaz."

"Ceza sonrası pit stopta durma prosedürünü gözden geçirdik, hız sınırını da gözden geçirdik."

"Orada bazı şeyleri değiştireceğiz. Her şey detaylar ve temelde sadece antrenman yapmakla ilgili."

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