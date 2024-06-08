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Formula 1 Kanada GP

Alpine: "Ocon'u yarıştırmamak gibi bir düşüncemiz hiç olmadı"

Alpine, Esteban Ocon'un Monako kazasına rağmen Fransız pilotu kenarda bekletmeyi hiçbir zaman düşünmemiş.

Ezel Tan
Esteban Ocon, Alpine A524

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Monako Grand Prix'sindeki kaza sonrası Esteban Ocon, basında kendisine geniş yer buldu ve çok geçmeden takımın sezon sonunda kendisiyle yollarını ayıracağı duyuruldu..

Montreal'de konuşan Renault'nun fabrika takımının başkanı Bruno Famin, bu kararın Monako'daki olaylarla bağlantılı olup olmadığı konusunda açıklamalarda bulundu.

Famin, "Geçmişte ne olduğundan çok önümüzde ne olduğuyla ilgileniyorum."

"Esteban ve Pierre hakkında konuşacak olursak, onlarla birçok kez görüştüm. Aylardır görüşüyoruz ve bence Esteban söz konusu olduğunda, onunla işbirliğimizin sona ermekte olduğu oldukça açıktı."

"Kendisi takımımızdaki beşinci yılında ve kalan 16 yarışta bizimle olacak."

"Onun profesyonelliğine inanıyorum ve sonunda iyi bir iş çıkaracağımızdan hiç şüphem yok." dedi.

Esteban Ocon, Alpine F1 Team

Esteban Ocon, Alpine F1 Team

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Monako'daki kazanın ardından, Jack Doohan veya dayanıklılık yarışlarında Alpine için yarışan Mick Schumacher'in Kanada'da Ocon'un yerini alabileceği konuşuluyordu.

Ancak Famin, bu spekülasyonları kesin bir dille reddetti: "Bu konu hiç tartışılmadı."

"Hepimiz profesyoneliz. Bir sorun olsa dahi bunu tartışır, bir sonraki yarış için ne yapmamız gerektiğine karar veririz."

"Ancak onu kenarda bekletme kararını hiçbir zaman konuşmadık."

Montreal'deki ilk antrenman seansında Ocon'un aracını kullanan yedek pilot Jack Doohan, 2025 için Alpine'in adayları arasında yer alıyor.

Famin, "Jack adaylardan biri. Onu hazırlıyoruz. Kısa bir süre önce Spielberg testine katıldı ve biz de onun için oldukça yoğun bir test programı hazırladık."

"Yaptıklarından memnunuz, dolayısıyla nasıl gelişeceğini göreceğiz."

"Jack olası adaylardan yalnızca biri olsa da, seçeneklerimizden birisi olduğu ortada." dedi.

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