Alpine, Ocon'u sezon ortasında almak isteyen Williams'ı veto etti!

Williams Logan Sargeant'ın yeri için yeni bir isim arıyor; Geçen yıl Macaristan Grand Prix'sinin arifesinde İngiliz takımı 11 puanla yedinci sırada yer alırken, 12 ay sonra sadece dört puanla dokuzuncu sırada yer alıyor.

Haas'ın ileriye doğru attığı büyük adım ve Alpine'in ilk 10'a geri dönmesi Williams'ın durumunu zorlaştırdı ve sadece Alexander Albon'un puan alması, takımı zor duruma soktu.

Logan Sargeant, Williams W46 Foto di: Erik Junius

Takım patronu James Vowles, Silverstone hafta sonunda kısa vadeli bir çözüm düşünerek Esteban Ocon seçeneğini araştırdı.

Fransız pilot, takıma katılma konusunda olumlu görünüyordu ve bugün Hungaroring padoğunda ortaya çıkan bilgilere göre, FW46 için koltuk ayarı bile denedi.

Ocon'un Alpine'deki koltuğuna ise yedek pilot Jack Doohan'ın geçmesi planlanıyordu ve bu çözüm başlangıçta Fransız üretici tarafından memnuniyetle karşılanmıştı.

Ancak takım patronu Bruno Famin'den bu hamleye "hayır" cevabı geldi. Alpine'in takımlar şampiyonasında, içerisinde bulunduğu durum ve Williams'ın şu anda doğrudan takıma rakip olması nedeniyle bu kararı veto etti.

Ocon'la ilişkiler pek iyi değil, fakat şampiyonada sekizinci ve dokuzuncu arasındaki para ödülü farkının yaklaşık 17 milyon dolar olduğu düşünüldüğünde, doğrudan rakip takıma böyle bir imkan sağlamak mantıklı değildi.

Williams'ın şimdi başka bir yere bakması gerekecek, ancak boşta olan ve takıma Sargeant'tan daha iyi bir performans garanti edebilecek herhangi bir sürücü bulma olasılıkları düşük.

Ocon'un ise 2025'te her halükarda Haas için yarışması bekleniyor.