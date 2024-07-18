Alpine, Ocon'u sezon ortasında almak isteyen Williams'ı veto etti!
Williams'ın, sezon ortasında Logan Sargeant'ın yerine Esteban Ocon'u getirmeyi seçtiği fakat Alpine'in şampiyonadaki durum nedeniyle bu kararı veto ettiği ortaya çıktı.
Williams Logan Sargeant'ın yeri için yeni bir isim arıyor; Geçen yıl Macaristan Grand Prix'sinin arifesinde İngiliz takımı 11 puanla yedinci sırada yer alırken, 12 ay sonra sadece dört puanla dokuzuncu sırada yer alıyor.
Haas'ın ileriye doğru attığı büyük adım ve Alpine'in ilk 10'a geri dönmesi Williams'ın durumunu zorlaştırdı ve sadece Alexander Albon'un puan alması, takımı zor duruma soktu.
Logan Sargeant, Williams W46
Foto di: Erik Junius
Takım patronu James Vowles, Silverstone hafta sonunda kısa vadeli bir çözüm düşünerek Esteban Ocon seçeneğini araştırdı.
Fransız pilot, takıma katılma konusunda olumlu görünüyordu ve bugün Hungaroring padoğunda ortaya çıkan bilgilere göre, FW46 için koltuk ayarı bile denedi.
Ocon'un Alpine'deki koltuğuna ise yedek pilot Jack Doohan'ın geçmesi planlanıyordu ve bu çözüm başlangıçta Fransız üretici tarafından memnuniyetle karşılanmıştı.
Ancak takım patronu Bruno Famin'den bu hamleye "hayır" cevabı geldi. Alpine'in takımlar şampiyonasında, içerisinde bulunduğu durum ve Williams'ın şu anda doğrudan takıma rakip olması nedeniyle bu kararı veto etti.
Ocon'la ilişkiler pek iyi değil, fakat şampiyonada sekizinci ve dokuzuncu arasındaki para ödülü farkının yaklaşık 17 milyon dolar olduğu düşünüldüğünde, doğrudan rakip takıma böyle bir imkan sağlamak mantıklı değildi.
Williams'ın şimdi başka bir yere bakması gerekecek, ancak boşta olan ve takıma Sargeant'tan daha iyi bir performans garanti edebilecek herhangi bir sürücü bulma olasılıkları düşük.
Ocon'un ise 2025'te her halükarda Haas için yarışması bekleniyor.
Jack Doohan, Alpine F1 Team
Foto di: Simon Galloway / Motorsport Images
Motorsport topluluğunun bir parçası olunYorumlara katılın
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Gasly: "Seneye Sainz'la beraber yarışmak benim için en iyi seçenek"
Gasly, Avusturya GP'de Ocon ile yaşadığı mücadelenin ardından: "Alpine'in takım emirleri oldukça netti"
Ocon: "Araç ağırlığı konusunda adil bir rotasyon yapacağız"
Sargeant: "Sonuna kadar savaşacağım"
Ricciardo, gelecek sezon için Williams ile görüşüyor olabilir!
Colapinto, Williams ile Britanya GP ilk antrenman seansına katılacak
Son Haberler
Alonso: "Macaristan ve Belçika GP'de puan alırsak mutlu olurum"
Hamilton: "Macaristan'da geçen yıldan daha güçlü olacağız"
Norris: "Son iki aydır en iyi performans gösteren takım biziz"
Leclerc: "Buraya getirdiğimiz güncellemeler zıplamayı azaltmaya yönelik"
Prime
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar