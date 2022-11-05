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Alpine: "Ocon ve Gasly eşit statüde olacak"

Alpine'in CEO'su Lauren Rossi, Pierre Gasly'nin Esteban Ocon ile eşit statüde olacağını ve takım içerisinde bir ya da ikinci pilot ayrımı olmayacağını söyledi.

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Alpine: "Ocon ve Gasly eşit statüde olacak"
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2022 sezonunun ardından Fernando Alonso, 2021'in başında katıldığı Alpine'den ayrılacak ve Aston Martin'in yolunu tutacak.

Kendisinden boşalan koltuğa ise, Red Bull'un genç sürücü programında yetişen Pierre Gasly geçecek.

Esteban Ocon ve Gasly, gençliklerinde birbirleriyle anlaşamamaları ve son yıllarda da minimum iletişim kurmalarıyla biliniyor.

Bu durum potansiyel olarak takım içinde çatışmalara yol açabilir ancak Alpine CEO'su Laurent Rossi sürücülerin profesyonellik göstereceğinden emin. Ayrıca takımda 1 ya da 2 numara ayrımı olmayacağını söyledi.

Rossi, "Takım içerisinde bir veya iki numara gibi bir ayrım yapmayacağız. Fernando Alonso ve Esteban Ocon arasında böyle bir ayrım yoktu  ve Gasly ile Ocon arasında da olmayacak. Bizim için eşit statüdeler."

"Her ikisinin de Alpine'de yarışmayı kendileri için bir fırsat olarak gördükleri izlenimine kapıldım. Umarım olgunlaşmışlardır ve birlikte büyük şeyler başarmak istiyorlardır. 15 yaşında birçok şey tolere edilebilir ancak 26 yaşında ciddileşme zamanı gelmiştir. Potansiyel olarak bu, her biri için kariyerlerindeki son büyük kontrat olacak."

"Eğer bir sürücü 26 yaşına gelmesine rağmen henüz şampiyon olmamışsa, ileriye doğru kaliteli bir adım atıp atamayacağı konusunda kendisine sorular sorması gereken bir noktaya geliyor demektir."

"Gasly ve Ocon'un neler yapabileceklerini göstermelerini bekliyorum. Dahası, Pierre daha fazla ilerleme kaydetmek için tam da ihtiyaç duyduğumuz kişi. Onunla anlaştık çünkü tüm kriterleri karşılıyor. Ayrıca, o bir Fransız."

"Yine bizim için önemli olan sürücünün hızıdır. Amaç, takımı daha da geliştirmek için mümkün olan en iyi iki sürücüyü takıma getirmekti." dedi.

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