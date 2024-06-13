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Formula 1 Kanada GP

Alpine: "Ocon ve Gasly aynı statüdeler"

Kanada Grand Prix'sindeki yaşanan takım emirleri karışıklığının ardından Bruno Famin, Alpine'in pilotları arasında bir ayrım yapmayacağını dile getirdi.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Esteban Ocon, Alpine F1 Team, Pierre Gasly, Alpine F1 Team, wave at the crowds during the driver presentation

Montreal'de gerçekleşen yarışta Ocon'dan, Daniel Ricciardo'ya atak yapma şansı için takım arkadaşı Pierre Gasly'ye yerini vermesi istendi.

Ancak Gasly, Ricciardo'ya atak yapacak zamanı bulamadı ve yarış sonunda pozisyon Ocon'a geri verilmedi.

Bunun sonucunda Ocon öfkeyle yarış mühendisine şunları söyledi: "Ben yapmam gerekeni yaptım, ki en önemlisi de bu, ama siz yapmanız gerekeni yapmadınız."

Fransız pilot, medyaya her zaman 'takım için en iyi olanı' yaptığını ve bir 'takım oyuncusu' olduğunu ısrarla tekrarladı.

"Formula 1'de iyi adam olmak her zaman işe yaramıyor ve bu beni çok rahatsız ediyor."

Ancak Alpine takım patronu Famin'e göre bu konu artık çözüldü.

Bruno Famin, Team Principal, Alpine F1 Team

Bruno Famin, Team Principal, Alpine F1 Team

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Famin, Enstone takımıyla son sezonunu tamamlarken Ocon'un 'kenara itilmeyeceğinde' ısrar ediyor.

Famin, Motorsport.com'a şunları söyledi: "Sorun çözüldü ama 16 yarışımız vardı ve şimdi önümüzde 15 yarış var."

"Bence Esteban, en iyi sonucu alması için tüm takımın ona yardım edeceğine güvenebilir. Çünkü Esteban'ın en iyi sonucu alması takımın da mümkün olan en iyi sonucu almasına yardımcı olacaktır."

"Biz de Esteban'ın takıma katabileceği her şeyi katacağına güveniyoruz."

"Esteban takımın bir parçası. Takım için mümkün olan en iyi sonucu elde etmek için herkes kendi katkısını ortaya koymalıdır. Sürücü de takımın bir parçasıdır."

"Esteban'ı hiçbir şekilde bir kenara koymayacağız. Pierre ile tamamen aynı koşullara sahip olacak. Onlar aynı seviyede, aynı statüdeler."

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