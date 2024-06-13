Alpine: "Ocon ve Gasly aynı statüdeler"
Kanada Grand Prix'sindeki yaşanan takım emirleri karışıklığının ardından Bruno Famin, Alpine'in pilotları arasında bir ayrım yapmayacağını dile getirdi.
Montreal'de gerçekleşen yarışta Ocon'dan, Daniel Ricciardo'ya atak yapma şansı için takım arkadaşı Pierre Gasly'ye yerini vermesi istendi.
Ancak Gasly, Ricciardo'ya atak yapacak zamanı bulamadı ve yarış sonunda pozisyon Ocon'a geri verilmedi.
Bunun sonucunda Ocon öfkeyle yarış mühendisine şunları söyledi: "Ben yapmam gerekeni yaptım, ki en önemlisi de bu, ama siz yapmanız gerekeni yapmadınız."
Fransız pilot, medyaya her zaman 'takım için en iyi olanı' yaptığını ve bir 'takım oyuncusu' olduğunu ısrarla tekrarladı.
"Formula 1'de iyi adam olmak her zaman işe yaramıyor ve bu beni çok rahatsız ediyor."
Ancak Alpine takım patronu Famin'e göre bu konu artık çözüldü.
Bruno Famin, Team Principal, Alpine F1 Team
Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images
Famin, Enstone takımıyla son sezonunu tamamlarken Ocon'un 'kenara itilmeyeceğinde' ısrar ediyor.
Famin, Motorsport.com'a şunları söyledi: "Sorun çözüldü ama 16 yarışımız vardı ve şimdi önümüzde 15 yarış var."
"Bence Esteban, en iyi sonucu alması için tüm takımın ona yardım edeceğine güvenebilir. Çünkü Esteban'ın en iyi sonucu alması takımın da mümkün olan en iyi sonucu almasına yardımcı olacaktır."
"Biz de Esteban'ın takıma katabileceği her şeyi katacağına güveniyoruz."
"Esteban takımın bir parçası. Takım için mümkün olan en iyi sonucu elde etmek için herkes kendi katkısını ortaya koymalıdır. Sürücü de takımın bir parçasıdır."
"Esteban'ı hiçbir şekilde bir kenara koymayacağız. Pierre ile tamamen aynı koşullara sahip olacak. Onlar aynı seviyede, aynı statüdeler."
Motorsport topluluğunun bir parçası olunYorumlara katılın
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Son Haberler
Jordan: "Sainz'ın Williams'a geçişi gerçekleşmeyecek"
Hamilton, gelecek sezon için Ferrari'den siyah araba isteyeceği iddialarına yanıt verdi
FIA süper lisans yaşını düşürerek Antonelli'ye F1 fırsatı tanıdı
Red Bull, Tsunoda’yı henüz ciddiye almasa da RB onu önemsiyor
Prime
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar