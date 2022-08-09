Alpine: “Ocon, takıma liderlik etmek için gereken her şeye sahip”

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Szafnauer, Ocon’un tek zayıf yönünün, yarış hafta sonlarının başında limitleri bulmasının çok uzun sürmesi olduğunu söyledi.

Aston Martin, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamayla beraber 2023’te Alonso ile yarışacağını duyururken, Alpine’deki boş koltuğa kimin geçeceği henüz belli değil.

Takım, bu koltuğa yedek sürücüleri Oscar Piastri’yi oturtmayı istedi ve geçtiğimiz Çarşamba günü genç sürücünün gelecek sene kendileri adına yarışacağını duyurdu.

Ancak Avustralyalı sürücünün McLaren ile bir sözleşme imzaladığı anlaşıldı ve Piastri, sosyal medyadan yaptığı açıklamada gelecek sene Alpine için yarışacağını yalanladı.

Alpine, Piastri üzerindeki iddiasını sürdürürken ve konunun Sözleşme Tanıma Kurulu’na gitmesi beklenirken, takım yönetimi artık diğer sürücüleri değerlendiriyor.

Bu listede eski Renault sürücüsü Nico Hulkenberg de dahil olmak üzere bazı adaylar yer alıyor, ancak adayların çoğu Ocon’dan az tecrübeye sahip ve bu da gelecek sene Ocon’un takım lideri olmasıyla sonuçlanabilir.

Szafnauer, Ocon’un 2017 ve 2018’de Force India/Racing Point’teyken Sergio Perez’in yanında kendisini kanıtladığını söyledi.

Szafnauer, “Esteban, süper bir yetenek. Force India’da onunla beraber çalıştım ve o zamanlar, Sergio Perez’in takım arkadaşıydı.”

“Sergio kadar hızlıydı ve onunla sıkı şekilde mücadele etti. O günleri hatırlarsanız, gridde sürekli birbirlerine yakınlardı. Bazen birbirleriyle temas bile ediyorlardı! Sergio’nun neler yapabileceğini görüyoruz.”

“Fernando ile de öyleler. Ancak Fernando’nun, araçtan maksimumu çok daha hızlı alma becerisi var.”

“%99,9’a ulaşmak için sadece üç, dört tura ihtiyaç duyuyor ve bu ekstra %0,1, birkaç tur daha atınca geliyor. Esteban için ise bu biraz daha zaman alıyor.”

“Ancak sonuç olarak Cumartesi ve Pazar günleri yeterince hızlı oluyor. Bu yüzden, bu konuda öğrenmesi gereken şeyler var. Ancak bu konuda onunla beraber çalışıyoruz.”

“Takıma liderlik edebilir mi? Elbette gittikçe daha iyi hale geliyor. Bir yarış galibiyeti var. Bu sene bizim için iyi puanlar topladı. Ve gelecek seneye geldiğimizde, daha çok şey öğrenmiş olacak.” ifadelerini kullandı.

Esteban Ocon, Alpine A522 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images