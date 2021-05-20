Alpine, Ocon ile yeni kontrat imzalamaya yakın

Bir yıl aradan sonra geçtiğimiz sezon Formula 1'e geri dönen ve Daniel Ricciardo'nun gölgesinde kalan Ocon, sezon ilerledikçe temposunu artırmaya başlamıştı.

Bu yıl gelişimine devam eden Fransız sürücü, 2021'in ilk yarışlarında oldukça başarılı performanslar ortaya koydu. Ocon bu süreçte, tecrübeli takım arkadaşı Fernando Alonso'ya karşı da üstünlük sağladı.

Takım için değerli puanlar toplayan Ocon'un bu performansı, mevcut takımı Alpine'i memnun etmişe benziyor ve takım bu kapsamda kendisiyle yeni kontrat imzalamak istiyor.

Motorsport.com İtalya'nın padoktaki kaynaklarına göre Alpine, Fransız pilota iki yıllık yeni bir kontrat teklif etti. Taraflar henüz resmi imzaları atmadılar ancak söylentilere göre Ocon'un bu teklifi kabul etmesi oldukça olası görünüyor.

Alpine, şu anda orta grupta yarışsa bile gelecek için sürücülerin en çok ilgi gösterdiği koltuklardan bir tanesi.

Sezon başında çıkan söylentilerde Mercedes'ten ayrılması halinde Valtteri Bottas'ın veya Red Bull programından ayrılması halinde Pierre Gasly'in Alpine'e gidebileceği söylenmişti.

Ocon'un geçen yılki performansından sonra takımda kalamayacağı konuşuluyordu ancak bu yılki performansı her şeyi değiştirmişe benziyor.

Takım arkadaşı Alonso'nun da zaten gelecek yıl için kontratı var. Bu, Ferrari, McLaren, Aston Martin ve Haas'tan sonra bir başka takımın daha 2022 kadrosunun belli olacağı anlamına geliyor.