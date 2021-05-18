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Formula 1 Haberler

Alpine: ''Ocon 2021 yılında çok gelişti''

Ekleyen:
, Grand prix editor
Yardımcı Editör:
Oleg Karpov
Çeviren:
Betim Aker
, Editör

Alpine Formula 1 şefi Marcin Budkowski, Esteban Ocon kış arasında yaptığı çalışmalardan sonra ''önemli derecede geliştiğini'' söyledi.

Alpine: ''Ocon 2021 yılında çok gelişti''

Ocon, 2020 yılında Formula 1'e Renault'yla birlikte dönüş yaptı ancak geçtiğimiz yıl takım arkadaşı Daniel Ricciardo'nun formuna ayak uydurmakta zorlandı.

Sakhir Grand Prix'sinde ikinci sırayla birlikte podyuma çıkan Ocon, 2021 sezonunda önemli derecede gelişmiş gibi görünüyor ve Fransız sürücü, Alpine takım arkadaşı Fernando Alonso'dan daha iyi bir performans sergiliyor.

Ocon'un bu performansı ve tutarlılığı, padoktaki birkaç kişiden övgü aldı ve Alpine yöneticisi Budkowski, sürücüsünün performansında geçtiğimiz yıla kıyasla büyük bir gelişme olduğunu belirtti.

Ocon hakkında konuşan Budkowski şöyle dedi: ''Geçtiğimiz yıl boyunca çok gelişti ve sıralamalarda Daniel'a gittikçe yaklaşıyordu.''

''Özgüven önemli bir şey. Hem takım içinde hem de kendi içinde, özgüvenli olmalı. Podyum ona [bu konuda] yardım etti.

''Kış boyunca çok çalıştı. bir sürücü olarak kesinlikle çok gelişti ve bunu seanslara olan yaklaşımı sayesinde görebiliyorsunuz.''

''Onun takımdaki yarış mühendisini değiştirdik. Şimdiki yarış mühendisiyle ve genel olarak takımla daha iyi ilişkiler kuruyor.''

''Bu harika çünkü geçen seneye kıyasla daha yapıcı bir şekilde çalışabiliyor. Aynı şekilde özgüveni de oluşuyor, özellikle de sıralama turlarında.''

Sezonun ilk iki yarışında zorlanan Alpine, Portekiz ve İspanya hafta sonlarında iyi performans gelişimleri gösterebildi ve şu anda rahat şekilde en hızlı beşinci takım olarak görülüyorlar.

Budkowski, Alpine'in birçok güncelleme sonrasında gösterdiği bu gelişimin cesaretlendirici olduğunu ve özellikle İspanya'daki gelişimlerinin çok büyük bir adım olduğunu ekledi.

''Dürüst olmak gerekirse benim için, İspanya'da attığımız adım, Portekiz'dekinden daha önemliydi.''

''Portekiz harikaydı çünkü öncesinde art arda iki hayal kırıklığına uğradığımız yarış geçirmiştik. Performans konusunda kendi kendimize baskı uyguluyorduk.''

''Sezonun başlangıcında beklentilerimize ulaşamamıştık, bu yüzden Portekiz harikaydı. Takım için, sürücülerimiz için, özellikle de Esteban için harikaydı. Portekiz'de üçüncü çizgide olmak herkes için harikaydı ancak koşulların zor olacağını biliyorduk.''

''Aracı geliştirdiğimizi biliyoruz, sadece ne kadar geliştirdiğimizi bilmiyoruz. Barselona'daki pist, Formula 1'de performans ölçümü yapmak için iyi bir pist olmasının yanı sıra, aynı zamanda geçtiğimiz sezonlarda favorimiz olmayan bir pistti ve geçen sezon buradaki performansımız iyi değildi.''

''Yani, bu mutluluğumuz ve performansımızın artışını görmekle gelen rahatlayışımızın bir birleşimi. Yaptığımızı düşündüğümüz ilerlemeyi gerçekten gösterdik.''

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Esteban Ocon
Takımlar Alpine
Editör Luke Smith

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