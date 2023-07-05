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Alpine, McLaren'ın hızının "piste özgü" olmasını umuyor

Alpine patronu Otmar Szafnauer, Lando Norris'in Avusturya GP hafta sonunda ortaya koyduğu performansın tek seferlik olmasını umduğunu söyledi.

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Pierre Gasly, Alpine A523, Charles Leclerc, Ferrari SF-23

Alpine, Avusturya'ya kadarki yarışlarda genel olarak beşinci en hızlı takım görüntüsü çiziyordu ancak Avusturya'da bu durum biraz değişti.

McLaren, getirdiği son güncelleme paketinin de etkisiyle Avusturya'da çok hızlıydı ve öndeki dört takımın mücadelesine dahil oldu.

Güncellenmiş aracı süren Lando Norris, toplamda 12 puan almayı başardı ve McLaren'a şampiyonada daha üst sıralarda yer alması için değerli puanlar getirmiş oldu.

Bu elbette Alpine'i endişelendiren bir durum çünkü şampiyonayı beşinci sırada götürüyorlar ve McLaren bu performansı sürdürdüğü takdirde orada kalmaları kolay olmayacak.

Alpine'in patronu Otmar Szafnauer, bunun endişe verici olduğunu ancak İngiliz ekibin performansının piste özgü olabileceğini söyledi.

Szafnauer, "Avusturya'da Cumartesi günü Pazar gününden daha iyi geçti fakat hafta sonunun her iki gününden de puanlarla ayrıldık."

"Yine de Pazar günü aldığımız birkaç puan bizi tatmin etmiyor."

"McLaren araçlarından birini geçmeyi bırakmayı başardık fakat Lando çok hızlıydı. Umarız bu performans piste özgüdür."

"Silverstone için önemli güncellemeler hazırlıyoruz. Bu güncellemelerin takımın gelişimine katkı sağlayacağına inanıyoruz ve bu ivmeyi sonraki yarışlara da taşımak istiyoruz."

"Bakalım sonraki yarışlarda nasıl olacağız?" dedi.

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