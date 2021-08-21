Alpine neden F1 yönetiminin istediği türde bir takım ve bunun sonucu ne olabilir?

Bu yazıyı Esteban Ocon'un Macaristan'da aldığı sürpriz galibiyetin ardından yazıyor olmak fırsatçı gibi görünebilir ancak Macaristan'daki galibiyet olmasa dahi bu yazacaklarımız geçerli olacaktı.

Ocon'un Budapeşte'deki ilk galibiyeti ve Alonso'nun Lewis Hamilton'a karşı savunma ustalığı, Alpine'in fırsat bulması halinde başarılı olabileceği pilot kadrosuna sahip olduğunu gösterdi.

Ocon'un bir dönem araçtaki güvenini kaybetmesi nedeniyle yaşadığı performans düşüşü, Alpine'in araçta yaptığı düzenlemeler sayesinde düzeldi. Alonso ise her ne kadar beklediğinden uzun sürdüğünü kabul etse de iki senelik ayrılığın ardından yeniden eski hızına ulaştı.

Bu yazı, Enstone kökenli takımın Alpine adında normal şartlarda alamayacağı Macaristan GP zaferinden ziyade, gelecekte daha düzenli fırsat bulması halinde neler yapabileceğiyle alakalı.

Uzun zamandır beklenen 2022 kuralları hakkında çok fazla şey söylendi ve F1 tarafından bir yıllık gecikme döneminde o kadar abartıldı ki, 2022'nin ilk yarışına çıkıldığında hayal kırıklığı yaşanabileceği yönünde görüşler oluştu.

Alpine'den Marcin Budkowski'ye göre tamamen yeni teknik ve finansal kurallar, sürekli azalacak olan bütçe sınırı ile birlikte kendileri gibi Formula 1'in istediği türdeki takımlar parlama şansına sahip olabilirler. Alpine, son senelerde Mercedes, Red Bull ya da Ferrari'nin aşırılıklarına boyun eğmedi, 3. partiler için aşırı harcamalar yapmadı ve partner takımlara güvenmedi. Bunun yerine her açıdan kendi bilgilerine güvenen gerçek bir üretici olarak kalmaya çalıştı.

Esteban Ocon, Alpine A521 Photo by: Charles Coates / Motorsport Images

Orta gruptaki rakipleri McLaren ve bir noktaya kadar Aston Martin ile Enstone takımı, Lotus günlerinden bu yana düşük bütçeyle mücadele ediyor. Takım, Renault'nun devralmasından sonra dahi makul bütçeyle yoluna devam etti. Takım, Renault ile geçirdiği daha önceki 2003 - 2006 yıllarında da nispeten düşük bütçeyle yarışmış ve Alonso ile 2005 ve 2006 şampiyonluklarını kazanmıştı.

Mercedes ve Red Bull gibi takımlar 145 milyon dolarlık bütçe sınırına inmek için çok fazla değişiklik yapıp işçi çıkarmak zorunda kalırken, Alpine'in takım yapısında ve teknik kadroda büyük değişiklikler yapması gerekmedi. Bu, takımın bütçesini sürekli arttırmak yerine kısıtlı bir bütçeyle çalışmasının bir faydasıydı.

Buwdkowski, "Büyük takımlara göre bu sisteme adapte olmak için ekstra bir senemiz daha olduğu için şanslıyız çünkü bu sene oldukça ciddi bir şekilde bütçenin altındayız."

"Ancak, bütçe sınırı giderek daha aşağıya gidiyor ve gelecek sene tamamen yeni bir araç olacak. Gelecek sene sınıra hemen hemen yakın olacağız."

"Bütçe sınırının 175 milyon dolardan 145, 140 ve 135 milyon dolara indirilmesinin ardından FIA ve F1 ile yaptığımız görüşmelerde birkaç defa bizim takım yapısı ve boyutu açısından Formula 1'in istediği türde bir takım olduğumuzdan bahsedildi."

"Pit yolunda yapmak ve satın almak açısından çok farklı modeller var. Biz, parçalarımızın büyük bölümünü Enstone'da kendimiz üretiyoruz. Bunu yapmak için daha fazla insana ihtiyaç duyarsınız."

"Bazı takımlar bizden daha küçükler ancak daha fazla dışarıya harcama yapıyorlar. Ancak onlar bizimle benzer miktarda harcama yapıyorlar. Bütçe sınırı bunu yakalıyor." dedi.

Marcin Budkowski, Executive Director, Alpine F1 Photo by: Charles Coates / Motorsport Images

Bütçe sınırının gittikçe daha da azalacak olması nedeniyle Alpine'in de gelecek seneki tamamen yeni aracın üretiminde ve devamında, uzun vadede finansal sorun yaşamadan çalışmayı garantilemesi gerekiyor. Bunun için büyük ölçüde Budkowski sorumlu olacak.

Budkowski, "Bu sene bütçe sınırına uymak için büyük bir şey yapmamız gerekmedi çünkü sınırın altındayız ancak bu uyuma bir gecede ulaşılmıyor."

"Gelecek sene de kurallara uymak ve harcamaları azaltmak için, geçen seneden beri çok fazla çalışıyoruz."

"Dürüst olmak gerekirse, bu süreci yönetmek için fabrikaya döndüğümde zamanımın muhtemelen %50'sini buna harcıyorum."

"Sadece harcamaları azaltmak değil için çalışmıyoruz, aynı zamanda takımı şu ana kadar çalıştığından farklı bir çalışma şekline yönlendirmeye, tüm sürece daha fazla verimlilik katmaya çalışıyoruz." dedi.

Bütçe kadar rüzgar tüneli ve CFD'deki çalışma saatlerinin takımın son dönemdeki başarılarına göre kısıtlanacak olması nedeniyle de takımların bu süreci iyi düşünmeleri gerekecek.

Bu değerli zamanı harcamak, fabrikadaki tasarımcılar yeni gelişmelerin bariz performans kazanımları sağlayacağına ikna olursa haklı olacak.

Budkowski, "Bu, gelişime olan yaklaşımımızı değiştiriyor. Bu yüzden rüzgar tüneli ve CFD'deki her bir sürüş / çalışmanın doğru olduğundan emin olmalıyız. Yani parçayı rüzgar tüneline koymadan önce daha hazır olduğumuzdan emin olmalıyız."

Fernando Alonso, Alpine A521 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

"Bir projeye başlamadan, para harcamadan önce onun olması gerektiği gibi çalıştığından emin olmalıyız. Yapacağımız ve yapmayacağımız şeyleri belirlemeliyiz ancak aynı zamanda en verimli şekilde çalıştığımızdan emin olmalıyız."

"Şu anda istediğimiz yere yakın olduğumuz için şanslıyız. Yaptığımız şeyi yapmaya devam etmeliyiz ancak bunu daha iyi ve daha verimli bir şekilde yapmalıyız." dedi.

Alpine, zorlu orta grupta istikrarlı performans göstermenin uzun yıllar aldığını kabul etse de, takım içerisinde bütçe sınırıyla birlikte yeni dönemin kendileri için altın bir fırsat olduğu konusunda iyimserlik hakim.

Alpine'in Fransa Viry-Chatillon'daki motor bölümü 2022 için tamamen yeni bir güç ünitesi hazırlıyor. Takım, 2019'dan beri aynı tasarımla mücadele ediyordu.

Macaristan GP öncesinde 40. yaşını kutlayan Alonso, takımın başarılı olacağının garanti olmadığını ancak Alpine'in felsefesini desteklediğini söylemişti.

Alonso, "Bu takım her zaman kuralları yorumlama konusunda akıllı oldu ve her zaman mücadelede yer aldı."

"Bu takım geçmişte de Formula 1'de çok fazla para harcayan takım olmadı. Bu yüzden, bütçe sınırının bu tür parasını daha verimli kullanarak sonuç alan, daha verimli kullanarak rüzgar tünelinden daha iyi sonuç alan takımlar için biraz avantaj sağlayacağını düşünüyorum."

"Farkı kapatma konusunda bir şansımız var ancak tabii ki bunun bir garantisi yok." dedi.

Esteban Ocon, Alpine F1, 1st position, and Fernando Alonso, Alpine F1, celebrate in Parc Ferme Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Macaristan'daki sürpriz zaferi öncesinde konuşan Ocon ise, "Açıkçası takımın hedefi bir noktada kazanmak ya da podyumlar çıkmak ve önlere yakın olmak."

"Takımın gelecek için hedefi bu. Belki gelecek sene için bu olmayabilir. Uzun vadeli bir süreç olacak."

"Mercedes gibi takımlar, her konuda zirvedeler. Biz hâlâ birçok farklı konu üzerinde çalışıyoruz."

"Bu sene, takım içerisinde herhangi bir devrim olmayacak. Her iki araçla birden istikrarlı bir şekilde puan alabilirsek, araçtan maksimumu alabilirsek o zaman bizim için çok güçlü bir ikinci yarı olur."

"Bunu yaptığımızı görürseniz, gelecek sene iyi bir araca sahip olmamız halinde mücadelede olabiliriz." dedi.

Budkowski'nin söylediği gibi, üç büyük takım bir anda tüm avantajlarını ve uzmanlıklarını kaybetmeyecekler. Ancak Budkowski, bu küçülme sürecinde onların yerinde olmak istemediğini belirtti.

Budkowski, "Bu onlar için oldukça acı verici bir süreç olmalı. Ancak onlar sporun sürdürülebilir bir geleceğe sahip olması konusunda aşırı büyüklerdi çünkü diğer takımların harcamalarını da arttırıyorlardı. Bu, takımların çoğu için rekabetçi olmayı gerçek dışı kılıyordu."

"Bu konuda muhtemelen biraz geç kaldık çünkü takımların sağduyulu ve sürdürülebilirliğin ötesinde büyümelerine izin verildi."

"Yaşadıkları süreci kıskanmıyorum, bu süreç acı verici ama bence sporun ilerlemesi için doğru olan bu." dedi.