Alpine neden düzenli olarak egzoz değişikliği yaptığını açıkladı

Takımlar bu yıl grid cezası almadan önce sezon boyunca sekiz egzoz değiştirebiliyorlar ve Alpine, ilk yedi yarışta Esteban Ocon'un aracında yedi egzoz değişikliği yaparken, Fernando Alonso'nun egzozu beş kez değiştirildi.

Bu yıl 23 yarış planlanıyor ve ilk 11 yarışta, diğer takımların hiçbiri dörtten fazla egzoz kullanmadı.

Alpine'in yöneticisi Marcin Budkowski, dayanıklılık sorunları nedeniyle yılın başında beklenenden daha fazla egzoz kullanmak zorunda kaldıklarını fakat artık sorunun çözüldüğünü dile getirdi.

Ancak mevcut durumun, yılın geri kalanı için takımı "savunmasız" bir pozisyonda bıraktığını kabul ediyor.

Macaristan'da Ocon'un kazandığı galibiyetin ardından konuşan Budkowski, "Yılın başında bir sorun yaşıyorduk ve bu da yarış esnasında sorunlardan kaçınmak için egzozlarımızın kilometresini mümkün olduğunca sınırlamamız gerektiği anlamına geliyordu."

"Bu sebeple sorun yaşama riskini kontrol altında tutmak için yılın başında birkaç egzoz değişikliği yaptık. Bu sorunu, getirdiğimiz yeni bir egzoz versiyonu ile beraber çözdüğümüze inanıyoruz."

"Şu anda yaptığımız şey parça havuzunu yönetmek. Sezon için araç başına belli sayıda egzozumuz var, sadece bunları yönetmemiz gerekiyor. Bunları antrenman seansları, sıralamalar ve yarışlar arasında etkili bir şekilde yönetebilir ve sezonun geri kalanı için en verimli şekilde kullanabilirsiniz."

"Bundan ötürü bu sezon ceza almayı beklemiyoruz. Fakat sezonun başında istediğimizden daha fazlasını kullandığımız için savunmasız bir konumda kaldık." dedi.

Alpine bu yıl McLaren'ın Mercedes motoruna geçmesinin ardından Renault motoru kullanan tek takım ve Budkowski, Renault'nun 2019'dan beri aynı motor tasarımını kullanırken, rakiplerin yeni tasarımlara geçerek bundan faydalandığını belirtti.

Renault, pandemi ile ilgili problemlerden ötürü normalde bu yıl kullanılması planlanan motoru erteleme kararı aldı ve 2022'de tamamen yeni bir motor getirecekler.

Budkowski bu karar sebebiyle bu sezon rakip motor üreticilerine karşı daha fazla zaman kaybettiklerini kabul ediyor.

Motorsport.com'a konuşan Budkowski, Renault motorunun rakiplerinin güç ünitelerine kıyasla nerede yer aldığını değerlendirmesi istendiğinde şöyle dedi: "Buna doğrudan cevap vermeyeceğim. Bir rekabet analimiziz var ve güç açısından nerede yer aldığımıza dair oldukça iyi bir fikre sahibiz. Aynı zamanda enerji yönetimi, ağırlık, paketleme ve bunun gibi şeyler açısından da nerede yer aldığımızı biliyoruz."

"Fakat kullandığımız bu motor 2019 motoru. Sonuç olarak rakiplerimizden bazıları, henüz elde etmediğimiz bazı kazançlar yakaladı."

"Yani biraz ideal durumun dışındayız. Yeni güç ünitemizin gelişini ertelemek zorundaydık ki bu güç ünitesinde saf motor gücü ve enerji yönetimi güncellemelerinin fazlası vardı. Bu yeni tasarım, zayıflıklarımızı çözmek için tasarlanmış yeni bir mimariyi ve değişiklikleri de içerisinde barındırıyor."

"Fakat bu yılki motor gelişim programını tekrar başlatmak ve 2022 motoru üzerinde çalışmaya devam etmek yeterli kaynağımız yoktu. Bu yüzden tüm kaynaklarımızı 2022'ye aktarmaya karar verdik. Yani bu stratejik bir karardı."

"Bunun doğru olduğuna inansam da acı verici bir şey. Çünkü bu yıl rakiplerimize kıyasla geride kalıyoruz."

Alpine, Macaristan'daki zaferin ardından şampiyonada beşinci sırada yer alıyor ancak dördüncü McLaren ile aralarında 100 puan var.