Alpine: "Müşteri takımına sahip olmamız 'mutlak şart' değil"

Renault, Red Bull ve Toro Rosso ile yollarını ayırmasının ardından son üç yıllık süreçte sadece fabrika takımına ve McLaren'a motor sağladı.

Ancak McLaren yeni sezonda Mercedes motoruyla yarışacak ve Fransız üreticinin artık herhangi bir müşterisi kalmadı.

Fransız şirketin yeni bir müşteri aradığı yönünde söylentiler bulunuyor ve iddialara göre Williams'la yürütülen bazı görüşmeler var.

Ancak Alpine CEO'su Laurent Rossi, mutlak bir müşteri takımı ihtiyaçları olmadığını söyledi.

Rossi, "Bunu birkaç şekilde ele alabilirsiniz: Bu fikre açığız ancak 'kesinlikle olmalı' demiyoruz."

"Yaptığınız işin saf doğası nedeniyle, Formula 1 ekibinin bugün ihtiyacınız olan işin merkezinde olduğunu anlamanız gerekiyor."

"Bu yüzden, bir partnere sahip olmak güzel olurdu ama olması şart değil, çünkü şu anki F1 takımımızı oluşturuyoruz. Tam özerliğe, bağımsızlığa ve kendimize karşı tam bağlılığa ihtiyacımız var."

"Elbette bir müşteri ekibine sahip olmak güzel olabilir. Sonuçta böyle bir müşteri ekibi, spor ve iş hedeflerimize ulaşmamıza yardımcı olabilir."

"Ancak şu anda aktif olarak aradığımız bir şey değil." dedi.