Alpine, motor ve aerodinamik performans konusunda problem yaşıyor
Alpine'in takım patronu Bruno Famin, Fransız ekibin motor ve aerodinamik performans konusunda problemlerle boğuştuğunu söylüyor.
Alpine halihazırda Renault motoru kullanıyor ve bu motor, şu anda rakiplerinin performans anlamında gerisinde kalmış durumda.
Motorlar dondurulduğu için takımın yapabileceği pek bir şey yok ve bunu aerodinami tarafında telafi etmeleri gerekiyor.
Takım yeni sezonda konseptini geliştirmeyi ve aerodinamik anlamda daha iyi bir araç ortaya koymayı ümit ediyor.
Konu hakkında konuşan takım patronu Bruno Famin, "Motor performansı ve aerodinami arasındaki çatışma uzun zamandır peşimizi bırakmıyor."
"Motora ne kadar fazla güç verirsek aerodinami o kadar kötü çalışıyor."
"Ayrıca rakiplerimize göre daha az enerji geri kazanıyoruz, dolayısıyla güç kaybediyoruz."
"Fakat motor yönetim yazılımını geliştirebiliriz. Bu onu daha güçlü yapmaz ama verimliliği artıracaktır."
"Sezon boyunca rakiplerimizin aerodinamik gelişim konusunda bizden önde olduklarını kabul etmeliyiz fakat gelecek sezon daha iyisini yapmayı umuyoruz." dedi.
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