Alpine, motor tedariki konusunda Andretti ile anlaştı

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FIA, bu ay 2025'ten itibaren spora yeni takımların girebilmesi adına gereken başvuru sürecini başlattığını duyurmuştu.

Spora girmeye en çok ilgi gösteren taraf General Motors'un desteğini alan Andretti Global takımıydı. Taraflar, F1'e girmeyi başarırsa, takım Andretti Cadillac adını taşıyacak.

İlk etapta bu takım kendi motorunu üretmeyecek, bundan ötürü bir motor üreticisiyle çalışmaları gerekiyor -bu üretici yüksek ihtimalle Alpine olacak.

Marka CEO'su Laurent Rossi, Alpine'in A523 Formula 1 aracının Londra'daki lansmanında Reuters'e verdiği demeçte, "Formula 1'de yarışmak için gereken lisansa alırlarsa, onlara güç ünitesi tedarik edeceğimiz konusunda anlaştık."

"Fakat Formula 1 gridine katılmak için gerekenlere sahip olduklarını göstermek onların elinde. Bunun için belli süreçlerden geçmeleri, Formula 1'e ve genel olarak takımlara değer katabileceklerini kanıtlamaları gerekiyor."

"Kanıtlamak onlara, değerlendirmek diğerlerine düşüyor. Eğer buraya gelirlerse, onları ağırlamaktan memnuniyet duyarız. Eğer katılamazlarsa, bu kendileri için işlerin yolunda gitmediği anlamına gelir." dedi.

Rossi, normal şartlar altında başka bir müşteriye ihtiyaçları olmadığını söylüyor.

"Olması güzel bir şey ama şart değil."

"İkinci bir takım iyi olabilir çünkü dört araçla, iki araçla topladığınızdan daha fazla veri topluyorsunuz."

"Fakat aynı zamanda ekibinize de yük oluyor. Haliyle yapı anlamında iyi durumda olmanız gerekiyor. İki yıl önce bunu yapamıyorduk."